Al conmemorarse díez años de la desaparición física del hombre, el Comandante, el Fidel de la sierra y el llano, en el municipio de Quemado de Güines se volvió a escuchar el canto al líder que va creciendo junto a su pueblo, ese que en cada aniversario lo evoca para seguir desafiando la dureza de estos tiempos.

En sencilla ceremonia de pueblo en nombre del más jóven relevo, se hizo escuchar la voz de Rosa Leidy Coba González, en representación de la Unión de Jóvenes Comunistas en el municipio, quien sentenció: “el legado de Fidel es herencia viva, y sobre los hombros de los pinos nuevos descansa el reto de mantener viva su imagen, ese será el mejor homenaje”.

Entre versos, poesías y canciones se volvieron a evocar los días grises de la despedida del líder de la revolución cubana, ejemplo y paradigma de virtud, sencillez y entrega en pos de la defensa de Cuba y los pueblos oprimidos del mundo.

En nombre del Partido en el territorio, Marbelis la O Arredondo, miembro del Buró Municipal, destacó lo transcendental de Fidel y su pensamiento en medio de la lucha actual, necesario para reinventar los caminos, solo posible con la unidad de todos los cubanos, “esa es la mejor manera de honrar su legado y memoria”.