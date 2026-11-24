✍️Oscar Salabarría

A diez años del 25 de noviembre de 2016, la memoria se resiste a fijar a Fidel en el pasado. La noticia de su partida física, coincidente con el aniversario 60 de la salida del yate Granma, conmovió a la nación entera; sin embargo, su presencia emergió como un acto de continuidad que persiste hasta hoy.

La caravana que acompañó sus guerrilleras cenizas desde La Habana hasta Santiago de Cuba, en un periplo inverso al de la Libertad de 1959, no fue una despedida, sino la confirmación de que el comandante se quedaba sembrado en cada coterráneo, en cada rostro que, con el sombrero contra el pecho, lo despidió con la certeza de que su ejemplo siempre permanecerá vivo sobre esta isla nuestra.

A Fidel, no lo busquen en estatuas ni en fechas conmemorativas, porque su nombre no figura en plazas ni en calles: cuando la obra de una vida ha puesto en jaque a la muerte, los nombres solo se funden en el pueblo. Para las cubanas y cubanos de hoy, Fidel está en la sonrisa de un niño, en la mano callosa de la mujer que trabaja y en el orgullo del campesino que siembra; vive en quienes se preguntan qué haría él ante cada problema colectivo.

Y está vivo, también, en el grito que estremece plazas y redes cuando un pueblo entero, al unísono, sentencia que «Fidel vive en nosotros, en el pueblo que sigue luchando y construyendo».

A una década de aquel dolor, la ausencia física se desdibuja ante la evidencia de un Fidel que sigue caminando entre nosotros, inspirando esperanza.