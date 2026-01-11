Díaz-Canel: «Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer»

«No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas. Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político», afirmó, desde su cuenta en X, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ante la escalada en la retórica contra Cuba desde Estados Unidos.

En su mensaje, el Jefe de Estado añadió que «quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza. Porque saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE. UU. nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora».

«Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre», enfatizó en su mensaje el Presidente Díaz-Canel.

Este domingo, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, también defendió la transparencia y el derecho del Gobierno de la Isla en sus relaciones con otros países, y criticó a la administración estadounidense por prácticas contrarias, incluida la coerción militar.

El Canciller cubano afirmó que la Isla no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país, y que «a diferencia de EE. UU., no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados».

Rodríguez Parrilla defendió que la nación caribeña tiene la potestad absoluta a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales, «sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de EE. UU.», añadió.

En tal sentido, señaló que «EE. UU. se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero».

El derecho y la justicia están de parte de Cuba, concluyó.