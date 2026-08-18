Proyectos de desarrollo en Villa Clara al servicio de la comunidad

✍️📷Roxana Soto del Sol

El proyecto de desarrollo local (PDL) Agua Purita y la mediana empresa Eléctrica Total se han convertido en pilares del cambio de matriz energética y el bienestar comunitario en el villaclareño municipio de Ranchuelo y otras zonas de la central geografía, con un impacto que abarca desde la educación de los más pequeños hasta la iluminación pública y el abasto de agua potable.

Andino González informó que actualmente Eléctrica Total se encuentra inmersa en la construcción de una solinera en la comunidad de Delicia, donde ya se están soldando las vigas para los paneles solares, y se prevé poner en funcionamiento dos triciclos eléctricos que ofrecerán servicio de pasaje desde el punto de concentración del PDL Agua Purita hasta esa localidad.

Asimismo, precisó que han donado equipos médicos a varias instituciones del país: en el Hospital Pediátrio José Luis Miranda de Villa Clara apoyaron la sala de terapia intensiva con sondas y material gastable, en el Ginecobstétrico de Santiago de Cuba donaron aspiradoras de secreciones y concentradores de oxígeno, y en el Hospital Calixto García de La Habana entregaron respiradores artificiales.

Agua Purita y Eléctrica Total son, en esencia, un ejemplo de cómo los proyectos de desarrollo local pueden articular esfuerzos, innovar y responder a necesidades concretas de la población, y demostrar así que la energía limpia, la educación y la solidaridad son pilares para construir un futuro más sostenible y humano, incluso en medio de las limitaciones.