Programa inversionista beneficia a instituciones hospitalarias de Villa Clara

✍️📷Freddy PérezCabrera

En medio del asedio y la política de asfixia energética que nos impone el Gobierno estadounidense, Cuba no cesa en el empeño de mejorar sus instalaciones hospitalarias con el objetivo de brindar un servicio de mayor calidad a la población, tal como ocurre en Villa Clara, donde se lleva adelante un fuerte proceso inversionista en los principales centros de Salud del territorio.

En el hospital pediátrico Jose Luis Miranda, de Santa Clara, por ejemplo, se han intervenido 16 salas, con acciones que incluyen pintura, colocación de nuevos equipos de clima, mobiliario clínico e insumos médicos, además de algunas mejoras constructivas en los servicios de urgencias, inversiones que han sido apoyadas por los trabajadores tabacaleros del territorio.

Como parte del programa, también quedó inaugurada una moderna panadería dentro del referido hospital, destacó Noel Chinea, vicegobernador de la provincia, quien detalló, además, que gracias al empeño de estos productores, también comenzaron a prestar servicios allí dos nuevas cafeterías, que favorecerán la atención del personal médico.

De igual manera, en el Hospital Clínico-Quirúrgico Universitario Arnaldo Milián Castro fueron alistadas las salas de Puerperio, Ginecología, Cuidados perinatales y la de Gestantes, que

acogerán los servicios que prestaban en el materno Mariana Grajales, instalación que será sometida a acciones de rehabilitación, explicó el funcionario.

Asimismo, en el principal centro hospitalario de Villa Clara se renovaron nuevos cubículos de terapia intensiva, que ahora cuentan con clima centralizado, nuevas redes hidrosanitarias y mobiliario clínico, labor que ha contado con la ayuda de varias entidades del territorio, estatales y privadas.