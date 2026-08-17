Celebran centenario de la Orquesta Sinfónica de Villa Clara

El Centenario de la Orquesta Sinfónica de Villa Clara, decana dentro de las de su tipo en el país, conmemoró cien años con un Concierto homenaje en la sala Caturla de la Biblioteca provincial Martí en Santa Clara.

Con la alegría de recibir el Escudo de Armas de la provincia, la Orquesta Sinfónica de VC celebró su Centenario, y lo hizo con un excelente Concierto que conmovió al auditorio santaclareño.

Dentro de un Concierto tan distintivo un grupo de músicos recibieron la Condición de Personalidad Distinguida tras aportar a la Orquesta Sinfónica más de 30años de labor musical individual que se torna en exitosa obra colectiva.

Además, como solista invitado estuvo elegido Alejandro Yera Tejeda, festejando el Día del Clarinetista.

Se festejó en Santa Clara el Centenario de la Orquesta Sinfónica, dirigida por el maestro invitado Marco Antonio Prades.