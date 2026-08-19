Federadas villaclareñas celebran nuevo aniversario de su organización

📷Ramón Barreras/Vanguardia

Con motivo del aniversario 66 de la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas, las féminas villaclareñas se reunieron en el parque Leoncio Vidal para celebrar la fecha.

Durante la jornada, la organización reconoció a aquellas mujeres que durante más de 5, 10 y 15 años, han estado a la vanguardia en el trabajo comunitario, destacando su compromiso y dedicación.

Las máximas autoridades del territorio, junto a representantes de diversos organismos e instituciones, hicieron entrega de reconocimientos a la FMC por su invaluable labor en la sociedad y su activa participación en el desarrollo de la provincia.

La Federación de Mujeres Cubanas continúa reafirmando su papel fundamental en la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria.