Protección a quienes peinan canas

Caminar las calles de nuestra ciudad de Santa Clara implica interactuar en cada parque, en cada establecimiento comercial o en cada centro de servicios con personas de la tercera edad.

Y es que el progresivo envejecimiento de la población en Cuba, el más elevado de América Latina, según el último anuario publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información, trae consigo una readaptación de las estructuras sociales, con el objetivo de proteger a quienes ya peinan canas. Si bien, desde la máxima dirección del país se implementan nuevas políticas de atención priorizada a este segmento poblacional, sobre todo en materia de protección social y servicios médicos, lo cierto es que falta muchísimo por hacer.

En Villa Clara, la provincia con los hombres y mujeres más longevos de la mayor de las Antillas, cifra que representa el 29.1 % del total de sus habitantes al cierre del 2025, el reto es inmenso. Aquí, las principales autoridades del Partido y el Gobierno ponen por estos días, marcados además por el recrudecimiento de las medidas de la Casa Blanca contra la isla, todo su empeño para, aún con el mínimo de recursos disponibles, no dejar desatendidos a quienes entregaron sus mejores años a la construcción de nuestra sociedad.

Entonces, este complejo contexto exige para todos nuevas maneras de hacer y de pensar el desarrollo local y nacional, políticas públicas encaminadas a crear un entorno adaptado a las limitaciones propias de la edad, para el confort de quienes aún tienen mucho que aportar y enseñar.