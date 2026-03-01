Díaz-Canel envía condolencias por el asesinato del Líder Supremo de Irán
El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó este domingo sentidas condolencias al pueblo y Gobierno de la República Islámica de Irán por el asesinato del Líder Supremo, Gran Ayatolá Seyed Alí Jameneí.
A través de un mensaje oficial, el mandatario cubano trasladó sus condolencias al presidente iraní, Dr. Massoud Pezeshkian, extensivas a los familiares del líder fallecido.
“El execrable acto constituye una violación inescrupulosa de todas las normas del Derecho Internacional y la dignidad humana”, afirmó Díaz-Canel, al condenar el hecho que ha conmocionado a la comunidad internacional.
El Jefe de Estado subrayó que en Cuba será recordado como “un destacado estadista y líder de su pueblo”, y destacó su contribución al fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre La Habana y Teherán.
Cuba e Irán mantienen vínculos históricos basados en el respeto mutuo y la colaboración en diversas áreas. Las autoridades cubanas reiteraron su solidaridad con el pueblo iraní en este momento de dolor.
Putin calificó el asesinato como una cínica violación de la moral y el derecho internacional
El presidente ruso, Vladímir Putin, expresó sus condolencias por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei. Putin calificó el acto como “un asesinato cometido en cínica violación de todas las normas de la moral humana y del derecho internacional”.
“En nuestro país, el Ayatolá Khamenei será recordado como un estadista destacado que hizo una enorme contribución personal al desarrollo de las relaciones amistosas ruso-iraníes, llevándolas al nivel de una asociación estratégica integral”, afirmó el presidente ruso.
El servicio de prensa del Kremlin publicó este mensaje en su cuenta oficial de Telegram, dirigido al presidente de la República Islámica de Irán, Masoud Pezeshkian.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia condenó duramente la víspera la operación militar conjunta estadounidense-israelí en Irán, calificándola de “acto de agresión armada planificado y no provocado contra un Estado miembro soberano e independiente de la ONU, en violación de los principios y normas fundamentales del derecho internacional”.
En opinión de Rusia, “Washington y Tel Aviv se han embarcado una vez más en una peligrosa aventura que está llevando rápidamente a la región a una catástrofe humanitaria, económica y, sin excluirla, radiológica”.
