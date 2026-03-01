Díaz-Canel envía condolencias por el asesinato del Líder Supremo de Irán

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó este domingo sentidas condolencias al pueblo y Gobierno de la República Islámica de Irán por el asesinato del Líder Supremo, Gran Ayatolá Seyed Alí Jameneí.

A través de un mensaje oficial, el mandatario cubano trasladó sus condolencias al presidente iraní, Dr. Massoud Pezeshkian, extensivas a los familiares del líder fallecido.

“El execrable acto constituye una violación inescrupulosa de todas las normas del Derecho Internacional y la dignidad humana”, afirmó Díaz-Canel, al condenar el hecho que ha conmocionado a la comunidad internacional.

El Jefe de Estado subrayó que en Cuba será recordado como “un destacado estadista y líder de su pueblo”, y destacó su contribución al fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre La Habana y Teherán.

Cuba e Irán mantienen vínculos históricos basados en el respeto mutuo y la colaboración en diversas áreas. Las autoridades cubanas reiteraron su solidaridad con el pueblo iraní en este momento de dolor.