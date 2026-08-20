Atletas cubanos buscan brillar en la Liga del Diamante tras su éxito en Santo Domingo 2026

Luego de las emociones vividas durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, los seguidores del atletismo cubano trasladarán su atención a las próximas fases de la Liga del Diamante: Lausana y Silesia.

En la primera de esas citas, prevista para jueves y viernes, estarán buscando premio los campeones de la justa regional: el triplista Lázaro Martínez y el saltador de longitud Jorge Hodelín.

El primero de ellos estará enrolado en una prueba con ocho inscritos, entre los que sobresale el también cubano que compite por Italia Andy Díaz, líder de la temporada con su reciente registro de 18,15 metros logrado en el Campeonato de Europa.

Lázaro exhibe como mejor marca del año 17,33 metros, anotada en la parada del Diamante de Oslo, en Noruega, y tendrá como otros oponentes al igualmente cubano que representa a Portugal Pedro Pablo Pichardo, el jamaicano Jordan Scott y el argelino Yasser Mohammed Triki.

También el triple salto será uno de los eventos a disputarse el viernes en el Pontaise Olympic Stadium, cuando también entre en acción el jovencito Hodelín, que nuevamente se verá retado entre hombres de mucha más experiencia.

El espirituano, de solo 19 años, muestra desde febrero pasado resultados estables por sobre los ocho metros, con tope de 8,46 metros el pasado 13 de junio, que quedó registrado como récord mundial para menores de 20 años.

Como favorito en Lausana estará el griego Miltiadis Tentoglou, campeón olímpico y mundial, con 8,66 metros como máximo registro en la actual temporada.

La presencia de los cubanos continuará en Silesia el domingo, cuando serán protagonistas las triplistas Leyanis Pérez y Liadagmis Povea, y la cuatrocentista Roxana Gómez.

Todas vienen de brillar en la capital dominicana: Leyanis con su medalla de oro y sus compañeras con merecidas platas. Leyanis, reina mundial al aire libre y bajo techo, concretó 15,06 metros en la fase de Mónaco el pasado 10 de julio y aspira a repetir el triunfo ahora en la urbe italiana.

(Con información de ACN)