Gobierno de Colombia estima daños por 7500 millones de dólares tras sismo de magnitud 7,4

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En medio de críticas por la gestión ante el sismo de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto, el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, informó este lunes de manera preliminar que los daños materiales provocados por el movimiento telúrico se estiman cercanos a 7500 millones de dólares.

En un mensaje al país, el mandatario precisó que la estimación técnica fue elaborada por una firma privada que modeló pérdidas físicas directas en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. Agregó que se trata de “una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones”, y que comprende aproximadamente 24.5 billones en edificaciones y 5.5 billones en estructura.

De la Espriella dio a conocer que según datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 450 municipios distribuidos en 15 de los 32 departamentos resultaron afectados por el evento sísmico, lo que equivale a una tercera parte del país, señaló.

Añadió que decretará estado de emergencia económica y creará un “fondo milagro” para la reconstrucción. Refirió que recibió una situación fiscal “terrible” del Gobierno del expresidente Gustavo Petro, aunque no precisó a cuánto asciende el déficit que halló y evitó reconocer que no realizó empalme, lo cual influyó también en la lenta respuesta a la crisis.

Según el balance presentado, un total de 289 ciudadanos murieron, 4187 resultaron heridos y 143 se reportan desaparecidos, a la vez que se contabilizan más de 120328 familias afectadas.

“Hay 26.945 viviendas destruidas y más de 127.557 viviendas averiadas. También se reportan daños en 285 centros de salud y en más de 2.838 establecimientos educativos”, agregó.

Detalló que las regiones de Valle del Cauca y Risaralda concentran el mayor impacto humano de la tragedia. En aquel departamento se reportan 163 fallecidos, 2672 heridos y 80 personas desaparecidas, mientras que en este la cifra oficial alcanza 104 decesos, 565 lesionados y 61 desaparecidos.

El sismo de magnitud 7,4 tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó. A pesar de brechas en la coordinación institucional y retrasos en la asistencia humanitaria gubernamental, la UNGRD instó este lunes a mantener activas las operaciones de búsqueda de sobrevivientes mientras exista posibilidad de encontrarlos.

Mientras el Gobierno informó 289 fallecidos, según el último reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, un total de 304 cuerpos de víctimas del terremoto fueron recibidos, 300 cuerpos fueron identificados y 293 cuerpos fueron entregados a familiares.

Al menos 948 ciudadanos fueron reportados como desparecidos, 194 aparecieron vivos y 88 aparecieron sin vida, según el mismo informe.