Presenta Villa Clara programa de actividades por el Día de la Ciencia Cubana

📸✍🏻Alejandro J López

En la sede de la Delegación Provincial del CITMA, su delegada territorial en Villa Clara, Dra. C. María del Carmen Velasco Gómez, presentó ante la prensa el programa de actividades por el Día de la Ciencia Cubana, que tendrá lugar el próximo 15 de enero.

Durante el encuentro se explicó que la jornada comprenderá más de una decena de acciones distribuidas en varios municipios, con la participación de más de una veintena de instituciones del territorio, entre ellas espacios de intercambio científico, socialización de resultados y reconocimientos a profesionales con aportes relevantes al desarrollo provincial. Las actividades estarán dirigidas a visibilizar el impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación en sectores estratégicos.

Se informó además que Villa Clara obtuvo nuevamente la condición de provincia destacada, como resultado del trabajo articulado entre universidades, centros de investigación, entidades productivas y estructuras de interfaz, así como del fortalecimiento de proyectos con aplicación directa en la economía y los servicios.

La delegada subrayó avances en el programa territorial de ciencia, tecnología e innovación, con énfasis en la gestión de gobierno basada en conocimiento, la economía circular, la soberanía alimentaria, la energía, la transformación digital y el desarrollo local, así como su impacto en áreas como la salud, la industria, la agricultura y el turismo.

La presentación permitió también destacar la importancia de continuar integrando la ciencia a la toma de decisiones y a la solución de problemáticas concretas del territorio.