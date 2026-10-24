Cuba prohíbe importar y comercializar bebidas energizantes con alcohol

Cuba no permitirá importar y comercializar bebidas energizantes con alcohol y extinguirá los registros sanitarios que autorizaban su entrada al país, anunció hoy el Ministerio de Salud Pública (Minsap) y explicó que es una medida de prevención ante los casos de intoxicación asociados al consumo excesivo de esos productos.

La prohibición no se limita a Shaka, la marca más conocida por la población, pues incluye alrededor de 15 bebidas que combinan alcohol con componentes energizantes, dijo la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, en conferencia de prensa.

Entre las marcas presentes en el país, Peña García mencionó Shaka, Shaka Mixer Energy-Vodka y Vodka Energy.

La viceministra diferenció estos productos de las bebidas energizantes sin alcohol y de las bebidas alcohólicas tradicionales, que no quedan comprendidas en la prohibición.

¿Qué ocurrirá con las bebidas que ya están en el país?

La prohibición de venta se aplica a las existencias actuales en los establecimientos y en toda la red de comercio. Además, no se otorgarán nuevos registros sanitarios para estas bebidas y se extinguirán los vigentes. La importación también queda prohibida, por lo que estos productos no podrán ingresar al país.

La directora de Protección al Consumidor del Ministerio del Comercio Interior (Mincin), Yalina Garbey Rivera, señaló que ese organismo participa en el monitoreo de estos productos en los almacenes y en la red minorista.

Garbey Rivera reconoció que retirar una mercancía ya adquirida supone una afectación económica para proveedores y comercializadores, por lo que se evalúan alternativas para atender las consecuencias y determinar el tratamiento que recibirán las existencias. Esos aspectos económicos no modifican la decisión sanitaria, afirmó.

¿Por qué se tomó esta decisión?

Las autoridades sanitarias han observado situaciones que justifican una intervención, en particular por el consumo excesivo de estas bebidas entre jóvenes y otros grupos vulnerables, explicó la viceministra de Salud Pública.

En Sancti Spíritus se registraron en agosto cinco casos de intoxicación en jóvenes mayores de 18 años que habían ingerido más de dos latas. Según Peña García, también consumieron otras bebidas alcohólicas y uno de los pacientes necesitó cuidados intensivos.

En La Habana se reportó un caso de intoxicación alcohólica asociado al consumo de Shaka, que igualmente requirió cuidados intensivos. La paciente permanecía en estado grave al momento de la conferencia.

Peña García precisó que se han conocido otras situaciones que podrían estar relacionadas con el consumo de estas bebidas, pero no todas cuentan con el mismo grado de confirmación clínica y estadística.

Ante estos hechos, se constituyó un grupo multidisciplinario integrado por el Minsap, el Mincin, la Policía Nacional Revolucionaria y las instancias vinculadas a la importación, con el propósito de evaluar el fenómeno y determinar las medidas necesarias.

¿Qué contienen las bebidas energizantes con alcohol?

Estas bebidas contienen, entre otros componentes, cafeína y taurina, además de azúcares, vitaminas y otros ingredientes. Según la viceministra, cuando se combinan con alcohol pueden agravar las consecuencias de un consumo excesivo.

La cafeína, estimulante del sistema nervioso central, incrementa el estado de alerta y puede generar una sensación de mayor capacidad para mantenerse despierto y realizar actividades, indicó Peña García. Sin embargo, cantidades superiores a las que el organismo tolera pueden provocar irritabilidad, alteraciones del sueño, mareos, deshidratación y arritmias cardíacas.

La funcionaria precisó que, en los casos de consumo excesivo de bebidas energizantes con alcohol, pueden presentarse vómitos, taquicardia, alteraciones cardiovasculares y neurológicas, así como cambios en la conducta.

En personas con hipertensión arterial, afecciones cardíacas, trastornos del sistema nervioso o enfermedades renales, los riesgos pueden ser mayores y, en situaciones graves, las complicaciones pueden poner en peligro la vida.

¿La bebida Shaka incumplía las normas sanitarias?

Peña García aclaró que la decisión no se fundamenta en que Shaka estuviera adulterada o que sus componentes incumplieran los parámetros establecidos. La bebida se registró en Cuba en 2023, luego de la presentación de una muestra del producto terminado y su ficha técnica para evaluar características e inocuidad.

La viceministra explicó que se hicieron pruebas al producto para descartar la presencia de algún componente no identificado que causara los casos, y aseguró que “la lata contiene lo que declara el fabricante”.

Según Peña García, los componentes de Shaka y de las demás bebidas energizantes con alcohol registradas en el país estaban dentro de los parámetros correspondientes. El riesgo está en el consumo excesivo y no en la composición de un producto específico, precisó.

La funcionaria recordó que las normas cubanas no tienen una especificación particular para estas bebidas, aunque sí regulan los componentes presentes en las bebidas alcohólicas y los alimentos, en correspondencia con las disposiciones internacionales aplicables.

¿Quiénes deben prestar especial atención a los riesgos?

La viceministra de Salud Pública destacó la preocupación por el consumo entre jóvenes, aunque advirtió que los riesgos no se limitan a ese grupo. Llamó la atención también sobre las embarazadas, las mujeres en período de lactancia, los menores de 18 años y las personas con enfermedades que aumentan su vulnerabilidad al alcohol.

En el caso de las embarazadas, dijo que el alcohol puede comprometer tanto la salud de la mujer como la del feto en desarrollo.

Peña García recordó que las etiquetas incluyen advertencias sobre quiénes deben evitar su consumo y las cantidades recomendadas, pero insistió en que esas advertencias no eliminan los riesgos de una ingestión excesiva.

La directora de Protección al Consumidor del Ministerio del Comercio Interior llamó a los establecimientos a cumplir las normas de comercialización y contribuir a que los consumidores conozcan las advertencias de los productos. Recordó, además, que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

¿Qué dice la legislación?

La viceministra Peña García sostuvo que las medidas tienen respaldo legal y responden a las facultades de la autoridad sanitaria para actuar ante situaciones que puedan ocasionar daños graves a la salud.

Entre las normas, mencionó la Ley 165 de la Salud Pública, aprobada en 2025, las disposiciones sobre inspección sanitaria estatal y las regulaciones del registro sanitario.

Peña García defendió la necesidad de actuar de manera preventiva, y subrayó que esa es la responsabilidad de las autoridades sanitarias: “No podemos esperar a que se manifiesten las peores consecuencias que podría provocar el consumo irresponsable de estas bebidas”, afirmó.