Jesús Rolando: la defensa de Cuba desde su trinchera

“Cuba es lo más grande que tengo, que tenemos, Cuba es todo, absolutamente todo.”

Para el Teniente Coronel Jesús Rolando González, todo sacrificio resulta insuficiente cuando se trata de defender a la patria desde su pequeña trinchera y ese amor a esta tierra es su impulso cimero para cada hora de desvelo.

Con más de 25 años de experiencia en las filas del Ministerio del Interior en Villa Clara, este especialista en Criminalística ha convertido el laboratorio en una escuela donde los más jóvenes han encontrado también la guía certera en una profesión de retos inmensos.

“Nuestro trabajo no admite errores, nosotros, como se dice en buen cubano, no podemos pensar, porque lo primero son los resultados científicos que arroja el laboratorio y a partir de ahí, procedemos. En esa puerta, cuando entramos cada día a trabajar, tenemos que dejar cada emoción humana, olvidarnos de todo lo que pueda interferir en un resultado científico fiable”, comenta el especialista.

Allí, detrás del uniforme verde olivo y la bata blanca, está el hombre que también agradece a su familia en el sagrado cumplimiento del deber, pero que no ceja en su empeño de alcanzar la perfección en una labor que no admite equivocaciones.

“¡Imagínate! La familia lo es todo, y yo soy muy afortunado al contar con los míos, que entienden las tantísimas horas que debemos pasar acá”, asegura el Teniente Coronel.

Y en medio de tiempos difíciles, este eterno soldado prefiere, en pocas palabras, volver a quien considera símbolo personal y colectivo, ejemplo de entrega y sacrificio: el General de Ejército Raúl Castro.

“El General de Ejército es intachable, es un ejemplo, no solo para nosotros como combatientes del Minint, sino para toda la sociedad. No hay nadie en el mundo que pueda dañar su imagen.”