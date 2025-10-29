Cargando ahora
Pese a presiones, el mundo con Cuba contra el bloqueo

La resolución cubana contra el bloqueo fue aprobada por la inmensa mayoría de la Asamblea General, con 165 votos a favor, 12 abstenciones y 7 votos en contra.

Una votación que en medio de la brutal campaña de presión de Estados Unidos previo a este ejercicio que se realiza cada año desde 1992, la comunidad internacional volvió a pronunciarse en contra de un cerco económico, comercial y financiero que dura más de seis décadas y que califica como el más largo de la historia contra país alguno.

En esta oportunidad hubo siete votos en contra y 12 abstenciones.

