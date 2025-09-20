Ofrendas florales del General de Ejército y de Díaz-Canel al Capitán de la PNR Leonel Mesa Rodríguez

Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del Primer Secretario del CCPCC y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, fueron colocadas en la ceremonia de despedida de duelo al Capitán de la Policía Nacional Revolucionaria Leonel Mesa Rodríguez, caído en cumplimiento del deber, que se efectuó este sábado en horas de la mañana en su natal municipio de Taguasco, en Sancti Spíritus.

Con la presencia del miembro del Buró Político del CCPCC y Ministro del Interior General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, en el sentido homenaje acompañaron a sus familiares y compañeros, las primeras secretarias del Partido en Villa Clara y Sancti Spíritus, Suseli Morfa González y Delvy Pérez Martín, respectivamente, así como directivos del gobierno, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, y pobladores del lugar.

Al pronunciar las palabras de despedida de duelo, el Primer Coronel Eddy Sierra Arias, jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, destacó que hablar del Capitán Mesa Rodríguez «es referirnos a valores, compromiso, sentido de pertenencia, horas de desvelo, incansable lucha contra la delincuencia; alta sensibilidad por brindarle al pueblo orden y seguridad ciudadana y entrega total a la Policía Nacional Revolucionaria».

El oficial había ingresado al Ministerio del Interior en enero del 2004; transitó en el servicio como Agente del Orden Público, chofer de móvil operativo y como Jefe de Sector, por más de 10 años. A partir de sus resultados destacados fue ascendido por estímulo al grado de Capitán y también recibió la Condición “Elogio a la Virtud” en el contexto del aniversario 64 del Ministerio del Interior, el pasado mes de junio.

Militaba en las gloriosas filas del Partido Comunista de Cuba y en el momento de su fallecimiento era miembro del Comité del Partido del MININT en Caibarién.

A lo largo de su trayectoria recibió múltiples reconocimientos como las medallas de Combatiente Internacionalista en Etiopía, por el 50 Aniversario de las FAR, por el 60 Aniversario del Minint, Distinción por X, XV y XX años en el organismo, y 9 Distinciones por el Servicio Distinguido.

Destacó el Primer Coronel Sierra Arias que a ellos se suma «la mayor condecoración: el respeto, el cariño y el apoyo del revolucionario pueblo de Caibarién, donde en el día de ayer cayó en cumplimiento del deber.»

Concluyó que «en su arsenal moral y su conducta intachable se estrellan todas las manifestaciones de odio y cualquier plan por manchar su ejemplar trayectoria de casi dos décadas y media, y con 62 años de edad, día y noche surcaba hasta los senderos más apartados de la ciudad de Caibarién, en el empeño por cumplir con efectividad las misiones a él asignadas.»

Hechos repudiables como el que ocasionó la muerte de nuestro compañero, tendrá la respuesta contundente de la justicia revolucionaria y la condena unánime de nuestro pueblo que continuará su batalla permanente contra el delito, las ilegalidades, las indisciplinas sociales, y enfrentará con firmeza las provocaciones y acciones del enemigo y la delincuencia contra nuestra policía.