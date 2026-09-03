Encabeza Díaz-Canel acto nacional de inicio de curso 2026–2027 de la Educación Superior en Matanzas

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, participa hoy en la Universidad de Matanzas (UM) en el acto nacional de apertura del curso académico 2026–2027 de la Educación Superior.

Junto a una representación del estudiantado y los docentes, se encuentran además Rolando Yero Travieso, jefe del Departamento de Atención al Sector Social en el Comité Central del PCC; Walter Baluja García, ministro de Educación Superior; Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité Provincial del PCC en Matanzas, y Marieta Poey Zamora, gobernadora del territorio.

Transcurre el acto con la motivación de iniciar el período lectivo en el año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y en ocasión de las celebraciones por el aniversario 50 de la creación del Ministerio de Educación Superior y su red de instituciones.

Foto: Tomada de ACN

Foto: Tomada de ACN

(Tomado de ACN)

Comienza el curso escolar 2026-2027 en la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez

Foto: Cortesía de la UNISS

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) comenzó el curso escolar 2026-2027 en modalidad semipresencial.

Los estudiantes del curso regular diurno iniciaron la docencia a través de las plataformas digitales e interactivas de aprendizaje, mientras se incorporan, de forma paulatina, las actividades presenciales en forma de concentrados.

A propósito de ello, la doctora en Ciencias Maytee Suárez Pedroso, vicerrectora de la institución, aseguró:

“Esta modalidad supone un gran reto para el claustro universitario, pues adquiere diversas particularidades en torno a la formación de pregrado; ello nos ha llevado diseñar planes de trabajo que incluyan todas las alternativas posibles en cada uno de nuestros programas formativos”.

De ahí la importancia que tendrán los Centros Universitarios Municipales durante el período lectivo, pues se encargarán de acoger a los estudiantes una vez terminen los concentrados, para continuar impartiendo la docencia en ciertas asignaturas, además de apoyar el autoestudio a través de las plataformas digitales e interactivas de aprendizaje.

Los estudiantes de nuevo ingreso se sumarán a los concentrados durante la segunda semana de septiembre; un período de tiempo esencial para su vida universitaria. Tendrán la oportunidad de familiarizarse con la institución formativa que los recibe, insertarse en sus colectivos pedagógicos y realizar su proceso de diagnóstico, así como la creación de las cuentas de usuario UNISS.

Por su parte, también, recibirán especial atención los universitarios de los años terminales, para quienes resulta fundamental orientarse en todo lo referente a los temas de tesis y las diferentes variantes para su proceso de culminación de estudios.

En tanto, la formación de posgrado continúa según los diseños que han establecido cada uno de los programas formativos a los que pertenecen.

“Con el inicio del nuevo curso también arrancó el trabajo con la gestión de calidad en los programas de pregrado, pues tenemos próximo el proceso de acreditación de nuestra universidad. De allí la importancia de continuar apostando por la calidad de cada una de nuestras carreras, a partir de la gestión de los procesos de autoevaluación, así como la superación permanente del claustro que nos acompaña”, concluyó Suárez Pedroso.