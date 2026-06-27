PMA aprueba ayuda humanitaria para Cuba pese a las fuertes presiones de Estados Unidos

Tomado de Prensa Latina/

Durante el período de sesiones anuales del órgano rector supremo del PMA, la delegación cubana, encabezada por el embajador Jorge Luis Cepero, representante permanente ante los organismos de Naciones Unidas con sede en Roma, defendió las posiciones de su país frente a las maniobras norteamericanas.

El pasado 25 de junio de 2026, la delegación del país caribeño reafirmó que esta cooperación y este plan estratégico son herramientas vitales para el desarrollo sostenible, en un contexto complejo ante el incremento de las acciones genocidas de Estados Unidos contra el pueblo cubano.

Cepero denunció las presiones y sanciones de Washington, para tratar de impedir el ingreso de ayuda humanitaria y dificultar la distribución de alimentos en la isla, incluidos los infructuosos intentos de instrumentalizar al PMA para obstaculizar la aprobación de su programa para ese país.

En la sesión final del actual período de sesiones anual de la Junta Ejecutiva del PMA, que se celebró del 23 al 26 de junio en la sede de ese organismo en Roma, la inmensa mayoría de los Estados miembros de ese órgano rector votaron a favor de Cuba, mientras solo Marruecos se alineó con Estados Unidos.

En declaraciones a Prensa Latina, Cepero afirmó que:

Se trata de una contundente victoria, que demuestra que Cuba no está sola” y resaltó que incluso fueron derrotadas las oscuras maniobras procesales estadounidenses para tratar de impedir la votación de dicho programa.

El embajador cubano señaló que con la implementación del mismo se facilitan las operaciones del PMA en Cuba, e incluso su acceso a combustible, a pesar de las presiones norteamericanas para impedir la entrada de recursos energéticos, con las cuales obstaculiza el trabajo de organismos internacionales.

El Plan Estratégico del PMA para Cuba, por un monto total ascendente a 116 millones 425 mil 668 dólares estadounidenses abarca el período del 1 de julio de 2026 al 31 de diciembre de 2030 y sus objetivos se alinean con el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Se enfoca en la cooperación, en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, así como en mejorar sistemas logísticos y proteger a poblaciones vulnerables frente a limitaciones de recursos, algo de importancia vital ante el incremento del bloqueo económico de Estados Unidos, agregó el embajador cubano.