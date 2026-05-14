Presidente Díaz-Canel: “La situación del Sistema Electroenergético Nacional es particularmente tensa”

Tomado de Cubadebate

El Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez denunció que el agravamiento de la situación del Sistema Electroenergético Nacional responde al cerco criminal impuesto por Estados Unidos, que impide la llegada de combustible a la isla.

En las últimas horas, el presidente se refirió a la tensa situación que atraviesa el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), ante el pronóstico de un déficit superior a los 2 mil MW en el horario pico nocturno de este miércoles.

El mandatario fue claro al señalar la única causa de este dramático agravamiento: “el genocida bloqueo energético al que EE. UU. somete a nuestro país, amenazando con aranceles irracionales a cualquier nación que nos provea de combustible”.

Como ejemplo, explicó que solo por la indisponibilidad de combustibles —provocada por ese cerco— se dejan de generar en la jornada de hoy 1 100 MW en Cuba.

Díaz-Canel recordó que la mejor demostración de lo que afirma el Gobierno ocurrió en abril, cuando la entrada a puerto cubano de un solo buque de combustible (de los ocho que se necesitan cada mes) permitió reducir el déficit y atenuar los apagones.

El Presidente también destacó el desconcierto de medios estadounidenses que, al servicio de la agenda belicosa de agencias federales, se han visto obligados a reconocer la heroica resistencia del pueblo cubano, la firmeza del Gobierno y que, pese a la asfixia económica y energética, “Cuba sigue en pie, no es un estado fallido”.

“Lo que los voceros del régimen estadounidense tratan de mostrar como mala gestión cubana —enfatizó Díaz-Canel— es en realidad el resultado de un perverso plan para llevar a niveles extremos las carencias del pueblo”.

El mandatario subrayó que ni el bloqueo de seis décadas, ni las 243 medidas de recrudecimiento impuestas por Trump, ni la actual orden ejecutiva que bloquea todo suministro de combustible a Cuba y penaliza a quienes comercien con el país, han podido destruir la Revolución.

“Es un diseño perverso que tiene como principal objetivo el sufrimiento de todo el pueblo, para tomarlo como rehén y conducirlo contra el Gobierno”, sentenció.

Finalmente, Díaz-Canel insistió en que un grupo reducido de ultraderechistas ha secuestrado la política hacia Cuba, miente y exige más asfixia, mientras Cuba reitera su disposición al diálogo en igualdad de condiciones.

“Seguiremos resistiendo y creando —afirmó—, convencidos cada vez más de que nos toca saltar con esfuerzos propios por encima de las enormes dificultades, unidos como nación, y firmes para enfrentar los más duros desafíos”.