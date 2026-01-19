Ministerio de Salud Pública incorpora 50 nuevas ambulancias al servicio de emergencias

Como parte del programa de mejoramiento de los servicios de urgencias médicas, arribaron al país 50 nuevas ambulancias adquiridas por el Ministerio de Salud Pública con recursos del presupuesto del Estado.

Estos equipos se pondrán en servicio durante los próximos días, una vez concluyan las labores de puesta en marcha que realizan los especialistas y técnicos del proveedor, MCV Comercial S.A., de nuestro sistema del transporte.

Se trata de vehículos modernos, de acuerdo con estándares internacionales para este tipo de servicios, que cuentan con equipamiento básico y facilidades para la instalación de otros equipos de diagnóstico y reanimación.

Desde el punto de vista técnico, poseen una adecuada autonomía, son eficientes energéticamente y cuentan con el respaldo del servicio de mantenimiento que asegura su explotación.

Con la inserción de estos medios de transporte sanitario en el sistema de emergencias nacional, si bien todavía no se cubriría la totalidad de la demanda, se daría un paso más en beneficio de la salud de nuestro pueblo en la compleja situación actual.

