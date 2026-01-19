Crónica de un recibimiento

No recuerdo la última vez que vi a tanta gente feliz en un mismo sitio. El Villa Clara de béisbol clasificó a los Play Off. Pero yo no vine a hablar del juego, de eso se ha dicho mucho. Yo prometí contar lo que vieron mis ojos cuando venía en caravana desde Ciego de Ávila hasta Santa Clara.

Encima de un trencito venían los peloteros una vez que nos acercamos a la entrada de la ciudad. Ellos, con su alegría lozana de los 20 años (casi todos), sus bailes y la energía infranqueable de quien cree haber ganado el cielo. A su paso, mucha, mucha gente feliz que salió de casa en cada pueblo solo para saludarles.

Era punzantemente hermoso ver a tantos niños corriendo a la par del tren; otros con sus bebés en brazos que no quisieron perderse el momento, incluso ancianos que también salieron al margen de la carretera. En todos había algo en común: una sonrisa, una vibra contagiosamente cubana y un intento de bailar con la conga.

En Santa Clara no fue diferente, y la gente salió al balcón y colmó las aceras y encendió el móvil para grabar. Incluso, detuvimos el tráfico hasta llegar al parque Vidal. Y juro que es la primera vez que veo gente feliz atrapada en el tráfico, conductores aplaudiendo o tocando el cláxon.

En varios sitios de la ciudad por donde pasamos, no había electricidad, sin embargo, la gente salió a la calle, y salió sonriendo, porque por allí pasaba un motivo para hacerlo (quizás el único en el día, la semana…o el mes).

Tampoco esperé ver a tantas personas en el parque. Nadie les dijo que fueran, que debían ir, que en el trabajo contabilizarían su asistencia. Nadie le dijo a Santa Clara que saliera al balcón a aplaudir a esos muchachos.

Pero salieron y vi mucha gente feliz después de tanto tiempo. Creo que es algo que solo el béisbol puede lograr: esa capacidad de hacernos soñar y de tener esperanzas.

Y aunque sé, que no pocos intentarán rebatirme con las circunstancias meramente competitivas y las «posibles razones» que trajeron al Villa Clara hasta aquí, hoy yo no he querido hablar del juego, del calendario o de los rivales. Prefiero tomarme un segundo para respirar porque he visto a mucha gente feliz.

✍️📸Haylem Barroso