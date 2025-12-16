Lluvias intensas provocan inundaciones en norte villaclareño

✍🏻📸 Henry Omar Pérez/ ACN

La crecida y el desbordamiento de los ríos Camaco y Bartolomé provocaron hoy inundaciones que dejaron a varias comunidades parcialmente aisladas en el municipio villaclareño de Remedios.

Ovidio Gómez González, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en el territorio, declaró a la ACN que las mayores afectaciones se concentran en el consejo popular San Salvador, una zona históricamente vulnerable.

Explicó que el río Camaco, que a menudo permanece seco, se ha desbordado de una manera que hacía tiempo no se veía; aunque se percibe un descenso gradual en el nivel del agua, la situación ha sido verdaderamente complicada, ya que la lluvia comenzó de noche.

En ese sentido, dijo que comunidades como El Cordón Corcho, Finca Silvia y Las Cabillas en estos momentos han sufrido el embate de las inundaciones.

Lilian Rojas Barrios, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, informó que se activó la Comisión de Protección del Consejo de Defensa Municipal, bajo la dirección del vicepresidente de la Asamblea, para coordinar las evacuaciones urgentes y el apoyo imprescindible.

Asimismo, la vía que enlaza Remedios con Zulueta está también comprometida con la crecida de uno de los arroyos de ese consejo, lo cual contribuye a la complejidad de los traslados por carretera hacia varios poblados del área, concluyó.

Jorge Luis Ferrer Espinosa, intendente municipal, comentó que se realiza una valoración exhaustiva de la magnitud de las afectaciones y se trazan acciones concretas y resolutivas en el terreno, pues la prioridad es la atención a las personas más vulnerables.

Agregó que se trabaja en suministrar alimentos por vías alternativas para quienes los necesiten.

Ferrer Espinosa advirtió que se deben extremar las medidas de seguridad ante el impacto prolongado de las lluvias, que pueden durar hasta 48 horas, con posibilidades de ser localmente severas, y aseguró que no se reportan pérdidas de vidas humanas.

En cuanto al panorama climático, el máster Amaury Machado Montes de Oca, jefe del Departamento de Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial, reveló el comportamiento de las variables climatológicas y afirmó que las precipitaciones, lejos de ceder, se mantendrán hasta la tarde de mañana, con alta probabilidad de que sean intensas en algunos puntos cruciales del norte villaclareño.

Siniestros similares ocurrieron el sábado 13 de diciembre, cuando lluvias igualmente torrenciales provocaron afectaciones considerables en Cifuentes y Sagua la Grande, localidades también situadas en la porción norte de esta central geografía.