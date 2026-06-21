Llega a Suiza delegación de Irán para conversaciones con EEUU

Tomado de Cubadebate /

La delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Qalibaf, jefe negociador de Teherán, llegó este sábado a Suiza para dar seguimiento a la implementación del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, firmado digitalmente el miércoles por los presidentes Masoud Pezeshkian y Donald Trump.

La delegación, denominada “Minab 168” en homenaje a los escolares y otras personas que fueron asesinados por un ataque de EE.UU. en una escuela de Minab durante el primer día de la agresión estadounidense-israelí contra Irán, llegó a la ciudad suiza de Zúrich la noche del sábado, hora local, para las conversaciones de seguimiento a los compromisos del memorando, en un proceso mediado por Pakistán.

Se espera que la delegación iraní mantenga con la contraparte estadounidense conversaciones sobre los mecanismos para implementar las obligaciones asumidas por ambas partes en el marco del acuerdo.

Según informó la Oficina del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, tanto el jefe del Gobierno como el comandante del Ejército, Asim Munir, participarán en las reuniones.

Antes del viaje, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, declaró que la visita no debe interpretarse como el inicio de una nueva ronda de negociaciones destinada a alcanzar un acuerdo definitivo.

“Este viaje tiene esencialmente como objetivo exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por la otra parte”, afirmó Baqaei. “Todo entendimiento o acuerdo se pone verdaderamente a prueba en la fase de implementación”.

Según el portavoz, la visita había sido concebida originalmente en relación con la firma del memorando, aunque finalmente el documento fue suscrito de forma remota por los presidentes de ambos países.

Añadió que la prioridad inmediata de Teherán es evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos ya adquiridos por la otra parte y obtener garantías sobre su ejecución efectiva. “La otra parte debe adoptar las medidas necesarias lo antes posible. De lo contrario, todo el entendimiento correrá peligro”, advirtió.

Baghaei agregó que las conversaciones sobre un acuerdo final no podrán comenzar hasta que se haya puesto en marcha la implementación de varias disposiciones fundamentales del memorando.

“Lamentablemente, no estamos observando esa situación en este momento”, señaló.

El portavoz también expresó su preocupación por la continuación de las agresiones militares israelíes contra el Líbano, al considerar que estas socavan la primera cláusula del memorando, que contempla el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido el territorio libanés.

Pakistán: conversaciones comienzan este domingo

El Gobierno de Pakistán, mediador en el proceso de conversaciones indirectas que llevó a la firma del memorando entre EE.UU. e Irán, confirmó el sábado que las conversaciones a nivel técnico para negociar el acuerdo marco de paz entre Estados Unidos e Irán comenzarán este domingo en el complejo suizo de Bürgenstock.

“Como continuación a la firma del memorando de entendimiento de Islamabad, el 21 de junio de 2026 se celebrarán conversaciones a nivel técnico en Bürgenstock, Suiza”, dijo en un comunicado el Ministerio de Exteriores paquistaní.

Según la nota oficial, en los debates participarán representantes de Estados Unidos e Irán, junto con mediadores de Pakistán y Catar.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, declaró este sábado a la cadena Fox que el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, están ya en Suiza para la primera ronda de negociaciones con Irán.

Vance adelantó que tiene previsto unirse en «los próximos días» a las negociaciones con Irán.

Suiza ha confirmado en un comunicado que continúan de forma discreta sus esfuerzos para facilitar las conversaciones encaminadas a aplicar el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán el 17 de junio, que abre un periodo de 60 de tregua para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra no provocada iniciada por Israel y EE.UU. el pasado 28 de febrero.

Israel siguió atacando el Líbano y poniendo en peligro el proceso

Israel continuó violando la tregua nominal, en vigor desde el viernes en el Líbano, hasta en 180 ocasiones durante la jornada de este sábado, lo que provocó más de una veintena de muertos, entre ellos un soldado libanés.

“El número de violaciones y ataques desde esta mañana asciende al menos a 180”, dijo en un comunicado la oficina de prensa de la formación armada en su canal oficial de Telegram y tildó de “mentiras” la versión de Israel sobre “supuestas violaciones de Hezbolá, en un intento por justificar su continua agresión contra el Líbano y las masacres que comete contra civiles”.

Hezbolá precisó que ha respondido a los ataques y avances israelíes, que se ejecutan pese a la tregua vigente. El grupo libanés afirmó que respondió por la infiltración de las tropas israelíes en las colinas de Ali al Taher, en el sur del país.

“Es evidente que este enemigo engañoso y traicionero jamás ha respetado los términos de los acuerdos del alto el fuego, ni los del 27 de noviembre de 2024, ni los del 8 de abril de 2026, ni los posteriores al anuncio del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos el 14 de junio, ni siquiera los de ayer, viernes 19 de junio”, dijo Hezbolá.

Aseveró que los ataques israelíes “ya no son meras violaciones del acuerdo de alto el fuego, sino que constituyen una agresión flagrante y una continuación de la guerra en todo el sentido de la palabra” y subrayó que la responsabilidad recae sobre la “ocupación israelí, cuyos oficiales han declarado reiteradamente y públicamente su rechazo a los acuerdos vigentes y su negativa a retirarse de los territorios libaneses ocupados”.

Por ello, Hezbolá llamó a que “todos los países y oficiales, especialmente Estados Unidos, deben presionar” a Israel para “obligarle a implementar los acuerdos y cesar sus ataques, en lugar de lanzar acusaciones indiscriminadas”.

El Ministerio de Salud Pública actualizó a 83 los fallecidos, entre ellos tres niños, y 141 los heridos por los bombardeos israelíes durante la jornada del viernes, una de las más sangrientas en semanas en el país mediterráneo, al tiempo que el ministerio y la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa contabilizaron en al menos 24 los decesos por la escalada israelí este sábado.

De acuerdo con las últimas cifras actualizadas en la tarde del sábado por el ministerio, 4 057 personas han muerto y 12 121 han sido heridas en ataques y bombardeos israelíes desde el pasado 2 de marzo.

Asesor de líder iraní advierte sobre cierre regional de energía

Mohammad Mokhber, asesor principal del líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyyed Mojtaba Jamenei, advirtió el sábado que el fracaso en la implementación del recientemente firmado memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán más allá del papel detendría los flujos de energía en Asia Occidental.

Mokhber hizo este comentario en una publicación en X en reacción al fracaso de la parte estadounidense en implementar la primera cláusula del MoU, que estipula el cese de operaciones militares en todos los frentes debe cesar, incluido el Líbano.

“Cuando un acuerdo siga en papel, el flujo de energía en Asia Occidental también se detendrá”, afirmó y añadió que los estadounidenses “entienden mejor el lenguaje de la economía y el coste-beneficio”.

El alto funcionario de Teherán enfatizó que los negociadores iraníes no se conformarán con menos que la plena implementación de los compromisos y la restauración de los derechos de la nación.

“No perdonaremos ni olvidaremos la sangre de cada mártir, del líder mártir [ayatolá Seyyed Ali Jamenei] y de los hijos de Minab”, escribió Mokhber.

El memorando de entendimiento de Islamabad, compuesto por 14 puntos, fue firmado formalmente por los presidentes de ambos países el 17 de junio, con el texto finalizado y el acuerdo oficialmente en vigor, tras meses de intensas negociaciones mediadas por Pakistán, con el apoyo de otros países de la región.

En virtud del memorando, ambas deben iniciar este domingo en Suiza un periodo de negociación de 60 días, con el objetivo de alcanzar un acuerdo final integral.

Según el primer punto del memorando de entendimiento, Irán y Estados Unidos “y sus aliados en la guerra actual, al firmar este memorando, declaran la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y se comprometen a no iniciar ninguna guerra ni operación militar entre sí y a abstenerse de la amenaza o uso de la fuerza mutuamente, asegurando la integridad territorial y la soberanía del Líbano”.

“El acuerdo final confirmará la terminación permanente de la guerra en todos los frentes, incluyendo en el Líbano y otras disposiciones de este párrafo”, establece.

Israel, excluido de las conversaciones de paz, se ha distanciado del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y continúa atacando zonas residenciales en el sur y este del Líbano.

En un comunicado emitido el sábado, la sede central de Khatam al-Anbiya de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a la violación explícita de la primera cláusula del memorando por parte de Estados Unidos y las continuas violaciones del alto el fuego por parte del régimen israelí en el sur del Líbano.