Saluda Díaz-Canel reelección de Lula para presidencia de Brasil

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, saludó la victoria de Luiz Inacio Lula en las elecciones presidenciales de Brasil.

En un mensaje en X, el jefe de Estado felicitó a su homólogo reelecto este domingo, en nombre del gobierno y pueblo cubanos.

Díaz-Canel señaló que este triunfo garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo el liderazgo de Lula.

Asimismo, aseguró que Brasil puede contar con Cuba en la construcción de la unidad e integración de la Patria Grande, latinoamericana y caribeña.

(Tomado de ACN)