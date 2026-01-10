Leopardos de Villa Clara aplastan 13-1 a Granma y mantienen vivas sus opciones de postemporada

Los Leopardos de Villa Clara mantuvieron vivas sus esperanzas de alcanzar la postemporada al doblegar hoy por marcador de 13-1 a los Alazanes de Granma, en un partido correspondiente a la 64 Serie Nacional de Béisbol.

El encuentro, celebrado sobre la grama del estadio Augusto César Sandino, permitió a la tropa naranja conseguir su triunfo número 35 de la campaña. Con este resultado, se colocan a solo cinco victorias de desplazar a los Vegueros de Pinar del Río del octavo y último puesto clasificatorio de la tabla de posiciones, enfrentándose a un rival ya eliminado.

Los Alazanes abrieron el marcador en la segunda entrada ante los lanzamientos de Osdany Rodríguez, gracias a tres sencillos, uno de ellos impulsador por parte de Daniel Cabrera. Sin embargo, el partido cambió en el sexto episodio, cuando los Leopardos organizaron una ofensiva ante el abridor Sammi Benítez, quien hasta ese momento los había controlado. En ese momento, la suerte de los Vegueros en el occidente del país comenzaba a complicarse.

Un racimo de tres carreras le dio una ventaja definitiva a los dirigidos por Ramón Moré. Destacaron al bate Leonardo Montero con un hit remolcador y Osmán Carucho, quien disparó un triple que trajo a casa a dos compañeros.

Una entrada después, los felinos aumentaron la diferencia. Un doble del capitán Mailon Tomás Alonso y un imparable de Eliécer Arrechavaleta empujaron otra carrera al plato.

La fiesta ofensiva continuó en el octavo episodio. Ante el relevista Luis Miguel González, Osmán Carucho volvió a conectar un inatrapable impulsor, mientras que Mailon Tomás Alonso disparó un tubey y Yoasnier Pérez un sencillo para fletar la séptima carrera de su equipo. En el noveno capítulo, los Leopardos cerraron su producción con un paquete letal de seis carreras, dos de ellas impulsadas por un cuadrangular de Yoasnier Pérez, con Dairon Espinosa en las bases.

En el montículo, Osdany Rodríguez tuvo una destacada labor. Ayudado por dos jugadas de doble matanza, trabajó seis entradas sin dificultad, permitiendo una sola carrera y propinando seis ponches, para sumar su quinta victoria de la contienda. Su relevista, Alain Sánchez, logró controlar un montículo caliente tras otorgar tres boletos y aceptar dos hits, colgando dos argollas en la pizarra. Omar Pérez sacó dos outs y Sadoc Acosta debutó retirando al último bateador rival.

La serie continuará mañana domingo con un nuevo enfrentamiento entre estos dos equipos en el mismo escenario. En caso de que los Leopardos vuelvan a vencer, deberán continuar tejiendo su hazaña en su próxima serie contra los Toros de Camagüey, todo bajo la mirada preocupada de los Vegueros de Pinar del Río.

(Con información de la ACN)