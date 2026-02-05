¡La UCLV huele a Orbis!

✍🏻📸Sofía Díaz y Liana María Sarduy (estudiantes de Periodismo)

Este 4 de febrero, en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, los aspirantes a delegados al Modelo de Naciones Unidas Orbis participaron en las Sesiones Extraordinarias de Evaluación, donde demostraron sus conocimientos sobre política internacional y negociación.

Cada año, las cifras de aspirantes superan las plazas disponibles, así lo explicó la Coordinadora Académica y estudiante de Periodismo Aimé Rosada Puga, por lo que los aspirantes deben transitar por un proceso de evaluación.

Este proceso comenzó desde finales de enero con encuentros preparatorios que permitieron a los delegados acercarse al funcionamiento del modelo y el Sistema de Naciones Unidas, y una Sesión Extraordinaria de Demostración donde delegados premiados en otras ediciones evidenciaron el desarrollo de una sesión del trabajo.

Con la culminación de la Sesión Extraordinaria de Evaluación los aspirantes ponen fin al proceso, y se espera la publicación del listado oficial de los delegados seleccionados para el viernes 6 de febrero.

La décimocuarta edición del Modelo de Naciones Unidas Orbis tendrá lugar del 8 al 12 de marzo, con «Por una cultura de la Paz» como tema general.