La ACPDI de cumpleaños

Desarrolla la ACPDI de Villa Clara programa de actividades como parte de la jornada de celebración por el tercer aniversario el pasado 8 de junio.

Entre las actividades desarrolladas por está asociación en el centro de Cuba, estuvieron el cambio de flores en el Mausuleo que guarda los restos Che y su destacamento de refuerzo en Santa Clara, la siembra de un árbol en la Cabaña de trabajo del Comandante en Jefe como símbolo de la fuerza de la familia y la sociedad en la formación de las nuevas generaciones, visita a miembros de la ACPDI y una actividad cultural en la Biblioteca Martí.

Otra de las actividades fue el encuentro entre sus miembros en el Caney del Inder dónde se realizó una demostración de las habilidades artísticas logradas por los muchachos donde los Mariachis de Amor y las danzas protagonizada por la simpática Keily Frenes se llevaron las palmas y el cariño de los presentes.

La celebración por el tercer cumpleaños de la ACPDI se extendera hasta el 12 de diciembre, fecha fundacional de la filial Villa Clara y se realizarán varios cursos de capacitación, entre ellos el de primeros auxilios con la Cruz Roja Cubana,talleres de manualidades y de informática, entre otros.

La ACPDI de Villa Clara ya suma más de 370 miembros, cuatro filiares creadas: Caibarien, Santa Clara, Placetas y Manicaragua y se trabaja en la creación próximamente de las filiares de Sagua y Quemado de Guines. Además ha logrado en este tiempo incorporar a la vida laboral a varios jóvenes con síndrome de down y autismo leve, lo que habla del esfuerzo de una asociación por lograr la verdadera inclusión social.