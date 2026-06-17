Paratletas cubanos suman medallas Grand Prix de Túnez

Tomado de JIT /

La delegación cubana presente en el Grand Prix de Paratletismo de Túnez 2026 cerró la segunda jornada con saldo de tres preseas: dos de oro y una de plata.

Los títulos llegaron en el salto de longitud y en los 200 metros planos, tras excelentes actuaciones de Robiel Yankiel Sol y de Yamel Luis Vives, respectivamente.

El multilaureado saltador antillano se impuso en la categoría T46, con un estirón de 7,47 metros, superando al estadounidense Dallas Wise (7,09) y al egipcio Abdulrhman Yusuf Shabib Mahmoud (6,85).

Su coterráneo Abraham Viltre, también en T46, logró 6,52 metros y terminó en el cuarto lugar de la prueba.

Vives, por su parte, en el doble hectómetro de la categoría T44, detuvo el cronómetro en 23.33 segundos, y dejó atrás al egipcio Karim Ramadan (23.90) y al ucraniano Andrii Kondratiuk (24.03).

Con este resultado, el cienfueguero confirma su calidad como velocista, pues suma dos títulos en territorio tunecino. El primero lo consiguió en su debut en la justa, cuando se impuso en los 100 metros.

La medalla de plata que alcanzó la delegación antillana en la segunda fecha competitiva correspondió al jabalinista Ulicer Aguilera, en la categoría F13, con un lanzamiento de 59,33 metros que le valió 798 puntos.

El premio dorado quedó en poder del lituano Osvaldas Kucavicius (F12), con 56,29 metros y 852 unidades, y el bronce lo obtuvo el rumano Octavio Vasile Tucaliuc (F12), con 52,68 metros y 775 puntos. Al tratarse de una prueba que agrupó a atletas de dos categorías distintas, el formato se estableció por puntos.

En la impulsión de la bala, categoría F41, el cubano Ever René Castro concluyó en el quinto lugar, con un envío de 7,99 metros.

El título de la especialidad se lo agenció el local Aymen Lakom (11,22), seguido del marfileño Kah Michel Ye (10,00) y del camerunés Prospera Messi Ekoana (9,93).

Hasta el momento, el medallero del evento es dominado por Indonesia, con nueve títulos, cinco subtítulos e igual número de preseas de bronce. Le siguen Ucrania (8-4-3) y Túnez (6-3-6).

La Mayor de las Antillas, con cuatro oros, tres platas y un bronce, ocupa actualmente el séptimo puesto por países.