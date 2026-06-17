México reafirma su rechazo al bloqueo contra Cuba

Tomado de Cubadebate /

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró la postura histórica de su país contra el bloqueo económico y comercial impuesto a Cuba, al señalar que este tipo de medidas no afectan a los gobiernos, sino directamente a los pueblos.

Sheinbaum informó que en una de las alrededor de 20 llamadas que ha sostenido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó la situación de Cuba y expresó la postura de México respecto al endurecimiento de las medidas contra la isla.

Señaló que Cuba ha realizado esfuerzos por abrir su economía en distintas áreas y consideró que ello debería tomarse en cuenta.

Reiteró que el gobierno mexicano está en contra de los bloqueos porque, afirmó, “dañan a los pueblos, no a los gobiernos”, y sostuvo que México seguirá defendiendo la autodeterminación de los pueblos, el diálogo y la solidaridad histórica con el pueblo cubano, al tiempo que mantiene una relación de respeto y cooperación con Estados Unidos, aun cuando existan diferencias en algunos temas.

“No estamos de acuerdo con los bloqueos, dañan a los pueblos, no dañan a los gobiernos… que no se castigue al pueblo de Cuba y que se busque siempre el diálogo”, afirmó.

Con esta posición, México reafirma su doctrina de respeto, soberanía y fraternidad regional frente a las políticas de coerción contra la isla.

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