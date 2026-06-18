Nuevas visiones para la economía villaclareña

Tomado de CMHW /

El Parque Científico-Tecnológico de Villa Clara acogió una ronda de negocios entre las entidades estatales de la industria del territorio y varios negocios privados, con el objetivo de lograr cooperación mutua para ayudar a mejorar la economía villaclareña.

El espacio contó con la presencia de más de 35 entidades, entre las que destacan la Empresa de Recuperación de Materias Primas, Sarex, Divep, Planta Mecánica y la conocida Textilera “Desembarco del Granma”.

Se trata de un momento de gran importancia para la economía local, así comenta Laritza Torres Niebla, directora de comercio exterior e inversión extranjera del Gobierno Provincial.

En estos momentos es crucial interconectar actores económicos que puedan crear nuevas alianzas en aras de implementar y diversificar el ingreso de divisas, tenemos una provincia muy industrializada y actores económicos con muchos deseos de crecer y así mejorar la vida de Villa Clara, apunto

Cabe destacar que el Parque Científico Tecnológico fue creado para acoger y crear nuevas ideas para mejorar la industria del país, especializándose en apoyar en todo lo posible a los nuevos actores económicos y por supuesto, a las entidades ya establecidas, cómo explica Edelys Saavedra Rodríguez, directora de la entidad.