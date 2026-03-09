Israel lanza una operación terrestre “limitada” en el sur de Líbano contra posiciones de Hezbolá

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron en la madrugada de este martes una operación terrestre limitada en el sur del Líbano, dirigida específicamente contra posiciones del movimiento chií Hezbolá. Según informaron medios israelíes, la incursión tiene como objetivo neutralizar combatientes y destruir infraestructuras utilizadas por la milicia libanesa en la zona fronteriza.

Un portavoz militar detalló que durante la noche, unidades de combate ejecutaron una “redada focalizada” en territorio vecino, precedida por un intenso bombardeo de artillería desde el aire y tierra contra múltiples blancos.

La operación, explicó, forma parte del esfuerzo por establecer una “defensa adelantada” que proporcione una capa adicional de seguridad a los residentes del norte de Israel.

La incursión terrestre se produce en un contexto de creciente tensión regional, tras el asesinato del líder supremo iraní, ayatolá Alí Jamenei, por el que Hezbolá había prometido “venganza” contra Tel Aviv.

El martes, la milicia libanesa reivindicó un ataque con drones contra la base aérea israelí de Ramat David, en el norte del país, como respuesta a la ofensiva israelí que, según denunció, ha afectado a decenas de ciudades y pueblos libaneses, incluidos los suburbios del sur de Beirut.

El balance de víctimas por la ofensiva israelí contra Líbano asciende ya a cerca de 400 muertos, en medio de una escalada que amenaza con extender el conflicto más allá de las fronteras de Gaza.