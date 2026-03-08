Organizaciones solidarias con Cuba comienzan jornada de acciones en Estados Unidos

Una Semana de acción en defensa de Cuba comienzó este domingo en Estados Unidos organizada por la Red Nacional de solidaridad con la isla (NNOC, siglas en inglés) integrada por más de 70 organizaciones del país norteño que condenan el recrudecido bloqueo y las amenazas a la nación caribeña.

En la jornada se realizarán numerosas acciones contra el cerco económico-energético impuesto por la administración yanqui en su frustrado objetivo durante décadas de doblegar la dignidad del pueblo cubano que resiste las duras condiciones provocadas por esa política imperial junto a una colosal guerra mediática.

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) destacó que la convocatoria de la NNOC está dirigida a organizaciones sindicales, estudiantiles y de apoyo a los palestinos; comunidades religiosas; defensores de los derechos humanos; trabajadores culturales; grupos de justicia ambiental; coaliciones de paz; asociaciones vecinales y cualquier persona convencida de que Cuba tiene el derecho a la autodeterminación.

La Red exhortó a realizar mítines en edificios federales; divulgación de la historia y la verdad de Cuba; caravanas de coches; vigilias de fe en las congregaciones; foros comunitarios sobre relaciones Estados Unidos-Cuba; eventos culturales; y campañas en las redes sociales.

Está anunciada una concentración el día 12 organizada por los Comités de Solidaridad con las Américas (SCOTA) y de amistad con Cuba de Mineápolis, y el lanzamiento del primer episodio de una serie semanal de eventos online de la NNOC dedicada a la lucha contra el bloqueo y a la necesaria solidaridad con el pueblo cubano.

Entre otras acciones, la brigada de solidaridad y trabajo voluntario “Venceremos”, integrada por estadounidenses, proyectará filmes, recogerá donaciones e informará sobre su experiencia en la isla en 2025 en la 53 edición del contingente, primero de su tipo, surgido en 1969.

“El propósito es mostrar que es amplio, diverso y crece cada día el movimiento en Estados Unidos para poner fin al bloqueo, inaceptable castigo colectivo, y que Cuba sea retirada de la lista de países patrocinadores del terrorismo”, informó la NNOC.

La jornada cerrará el 15 de marzo, en alusión a la Protesta de Baraguá, símbolo de la intransigencia revolucionaria y del espíritu de lucha de los cubanos cuando en 1878, tras 10 años de guerra independentista, el general Antonio Maceo y otros oficiales rechazaron el Pacto del Zanjón promovido por la metrópoli española que ofrecía la paz sin independencia.

(Con información de ACN)