Abanderan en Villa Clara batallón juvenil

Texto y foto:Yiliainelys Valdés

En la ciudad de Santa Clara se llevó a cabo un acto con motivo del abanderamiento del BON juvenil de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y el Ministerio del Interior (MININT), en homenaje al centenario de Fidel Castro Ruz.

La ceremonia contó con la presencia de destacadas autoridades de la UJC y del MININT, así como representantes del Partido Comunista de Cuba en la región.

La ocasión fue propicia para reafirmar el compromiso de los jóvenes santaclareños con el cumplimiento de las misiones vitales para la seguridad nacional además de la preservación del orden interior y las conquistas de la Revolución Socialista.