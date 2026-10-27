Luis Orta conquista bronce en el Mundial de Lucha de Astaná

El luchador cubano Luis Orta (67 kg) subió al podio con medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Lucha que se desarrolla en Astaná, Kazajistán, tras imponerse 10-6 al armenio Slavik Galstyan.

Con este triunfo, el campeón olímpico de Tokio 2020 logra su segunda medalla en estas citas mundialistas y repite ante Galstyan, a quien ya había vencido en la disputa por el bronce en los Juegos Olímpicos de París.

El habanero llega a este resultado después de una temporada en la que solo había competido en el Panamericano de la disciplina, donde terminó en primer lugar. Su participación se vio afectada por el dengue, enfermedad que le impidió asistir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

La presea de Orta representa un excelente resultado para el luchador cubano, que vuelve a confirmar su nivel en la élite mundial.

(Con información de Radio Rebelde)