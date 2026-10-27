Harry Kane supera a Yamal y Mbappé y se lleva el Balón de Oro

El delantero británico Harry Kane se llevó el Balón de Oro de este año, que otorga la revista France Football a quien considera el jugador de fútbol más destacado de la temporada. La entrega del trofeo se realizó este lunes en Londres, su lugar de nacimiento, y estuvo a cargo de Ronaldo Nazario.

A sus 33 años, la estrella del Bayern Múnich superó a candidatos favoritos a este trofeo, como los jóvenes Lamine Yamal (España) y Kylian Mbappé (Francia), además de los españoles Rodri Hernández y Fabián Ruiz.

Kane se adjudicó la edición ”seguramente más apretada de los últimos años” tras una campaña en la que firmó 61 goles, fue la Bota de Oro europea y ganó el triplete nacional con su equipo. En la Copa del Mundo, fue uno de los líderes de Inglaterra, que finalizó tercera.

Con este premio, Kane se convierte en el quinto futbolista inglés en ganar el Balón de Oro en 70 años y en el primero desde Michael Owen, en 2001. Es, además, el primer jugador de su país en recibir el galardón desde entonces.

El historial de ganadores del Balón de Oro otorgado por France Football confirma a Kane como el sucesor de Ousmane Dembélé (2025), Rodri (2024) y Lionel Messi (2023). En la rama femenina, el galardón de 2026 fue para Alexia Putellas, del Barcelona, quien suma así su tercer Balón de Oro tras los obtenidos en 2021 y 2022.

Ganadores del Balón de Oro masculino

1956 — Stanley Matthews, Blackpool

1957 — Alfredo Di Stéfano, Real Madrid

1958 — Raymond Kopa, Real Madrid

1959 — Alfredo Di Stéfano, Real Madrid

1960 — Luis Suárez Miramontes, Barcelona

1961 — Omar Sívori, Juventus

1962 — Josef Masopust, Dukla Praga

1963 — Lev Yashin, Dynamo Moscú

1964 — Denis Law, Manchester United

1965 — Eusébio, Benfica

1966 — Bobby Charlton, Manchester United

1967 — Flórián Albert, Ferencváros

1968 — George Best, Manchester United

1969 — Gianni Rivera, Milan

1970 — Gerd Müller, Bayern Múnich

1971 — Johan Cruyff, Ajax

1972 — Franz Beckenbauer, Bayern Múnich

1973 — Johan Cruyff, Barcelona

1974 — Johan Cruyff, Barcelona

1975 — Oleg Blokhin, Dynamo Kiev

1976 — Franz Beckenbauer, Bayern Múnich

1977 — Allan Simonsen, Borussia Mönchengladbach

1978 — Kevin Keegan, Hamburgo

1979 — Kevin Keegan, Hamburgo

1980 — Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Múnich

1981 — Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Múnich

1982 — Paolo Rossi, Juventus

1983 — Michel Platini, Juventus

1984 — Michel Platini, Juventus

1985 — Michel Platini, Juventus

1986 — Ígor Belanov, Dynamo Kiev

1987 — Ruud Gullit, Milan

1988 — Marco van Basten, Milan

1989 — Marco van Basten, Milan

1990 — Lothar Matthäus, Inter de Milán

1991 — Jean-Pierre Papin, Marsella

1992 — Marco van Basten, Milan

1993 — Roberto Baggio, Juventus

1994 — Hristo Stoichkov, Barcelona

1995 — George Weah, Milan

1996 — Matthias Sammer, Borussia Dortmund

1997 — Ronaldo, Inter de Milán

1998 — Zinedine Zidane, Juventus

1999 — Rivaldo, Barcelona

2000 — Luís Figo, Real Madrid

2001 — Michael Owen, Liverpool

2002 — Ronaldo, Real Madrid

2003 — Pavel Nedvěd, Juventus

2004 — Andriy Shevchenko, Milan

2005 — Ronaldinho, Barcelona

2006 — Fabio Cannavaro, Real Madrid

2007 — Kaká, Milan

2008 — Cristiano Ronaldo, Manchester United

2009 — Lionel Messi, Barcelona

2010 — Lionel Messi, Barcelona

2011 — Lionel Messi, Barcelona

2012 — Lionel Messi, Barcelona

2013 — Cristiano Ronaldo, Real Madrid

2014 — Cristiano Ronaldo, Real Madrid

2015 — Lionel Messi, Barcelona

2016 — Cristiano Ronaldo, Real Madrid

2017 — Cristiano Ronaldo, Real Madrid

2018 — Luka Modrić, Real Madrid

2019 — Lionel Messi, Barcelona

2020 — Cancelado

2021 — Lionel Messi, Barcelona/Paris Saint-Germain

2022 — Karim Benzema, Real Madrid

2023 — Lionel Messi, Inter Miami

2024 — Rodri, Manchester City

2025 — Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain

2026 — Harry Kane, Bayern Múnich

Ganadoras del Balón de Oro femenino

2018 — Ada Hegerberg, Lyon

2019 — Megan Rapinoe, Reign

2020 — Cancelado

2021 — Alexia Putellas, Barcelona

2022 — Alexia Putellas, Barcelona

2023 — Aitana Bonmatí, Barcelona

2024 — Aitana Bonmatí, Barcelona

2025 — Aitana Bonmatí, Barcelona

2026 — Alexia Putellas, Barcelona

(Tomado de Cubadebate con información de agencias)