Harry Kane supera a Yamal y Mbappé y se lleva el Balón de Oro
El delantero británico Harry Kane se llevó el Balón de Oro de este año, que otorga la revista France Football a quien considera el jugador de fútbol más destacado de la temporada. La entrega del trofeo se realizó este lunes en Londres, su lugar de nacimiento, y estuvo a cargo de Ronaldo Nazario.
A sus 33 años, la estrella del Bayern Múnich superó a candidatos favoritos a este trofeo, como los jóvenes Lamine Yamal (España) y Kylian Mbappé (Francia), además de los españoles Rodri Hernández y Fabián Ruiz.
Kane se adjudicó la edición ”seguramente más apretada de los últimos años” tras una campaña en la que firmó 61 goles, fue la Bota de Oro europea y ganó el triplete nacional con su equipo. En la Copa del Mundo, fue uno de los líderes de Inglaterra, que finalizó tercera.
Con este premio, Kane se convierte en el quinto futbolista inglés en ganar el Balón de Oro en 70 años y en el primero desde Michael Owen, en 2001. Es, además, el primer jugador de su país en recibir el galardón desde entonces.
El historial de ganadores del Balón de Oro otorgado por France Football confirma a Kane como el sucesor de Ousmane Dembélé (2025), Rodri (2024) y Lionel Messi (2023). En la rama femenina, el galardón de 2026 fue para Alexia Putellas, del Barcelona, quien suma así su tercer Balón de Oro tras los obtenidos en 2021 y 2022.
Ganadores del Balón de Oro masculino
1956 — Stanley Matthews, Blackpool
1957 — Alfredo Di Stéfano, Real Madrid
1958 — Raymond Kopa, Real Madrid
1959 — Alfredo Di Stéfano, Real Madrid
1960 — Luis Suárez Miramontes, Barcelona
1961 — Omar Sívori, Juventus
1962 — Josef Masopust, Dukla Praga
1963 — Lev Yashin, Dynamo Moscú
1964 — Denis Law, Manchester United
1965 — Eusébio, Benfica
1966 — Bobby Charlton, Manchester United
1967 — Flórián Albert, Ferencváros
1968 — George Best, Manchester United
1969 — Gianni Rivera, Milan
1970 — Gerd Müller, Bayern Múnich
1971 — Johan Cruyff, Ajax
1972 — Franz Beckenbauer, Bayern Múnich
1973 — Johan Cruyff, Barcelona
1974 — Johan Cruyff, Barcelona
1975 — Oleg Blokhin, Dynamo Kiev
1976 — Franz Beckenbauer, Bayern Múnich
1977 — Allan Simonsen, Borussia Mönchengladbach
1978 — Kevin Keegan, Hamburgo
1979 — Kevin Keegan, Hamburgo
1980 — Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Múnich
1981 — Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Múnich
1982 — Paolo Rossi, Juventus
1983 — Michel Platini, Juventus
1984 — Michel Platini, Juventus
1985 — Michel Platini, Juventus
1986 — Ígor Belanov, Dynamo Kiev
1987 — Ruud Gullit, Milan
1988 — Marco van Basten, Milan
1989 — Marco van Basten, Milan
1990 — Lothar Matthäus, Inter de Milán
1991 — Jean-Pierre Papin, Marsella
1992 — Marco van Basten, Milan
1993 — Roberto Baggio, Juventus
1994 — Hristo Stoichkov, Barcelona
1995 — George Weah, Milan
1996 — Matthias Sammer, Borussia Dortmund
1997 — Ronaldo, Inter de Milán
1998 — Zinedine Zidane, Juventus
1999 — Rivaldo, Barcelona
2000 — Luís Figo, Real Madrid
2001 — Michael Owen, Liverpool
2002 — Ronaldo, Real Madrid
2003 — Pavel Nedvěd, Juventus
2004 — Andriy Shevchenko, Milan
2005 — Ronaldinho, Barcelona
2006 — Fabio Cannavaro, Real Madrid
2007 — Kaká, Milan
2008 — Cristiano Ronaldo, Manchester United
2009 — Lionel Messi, Barcelona
2010 — Lionel Messi, Barcelona
2011 — Lionel Messi, Barcelona
2012 — Lionel Messi, Barcelona
2013 — Cristiano Ronaldo, Real Madrid
2014 — Cristiano Ronaldo, Real Madrid
2015 — Lionel Messi, Barcelona
2016 — Cristiano Ronaldo, Real Madrid
2017 — Cristiano Ronaldo, Real Madrid
2018 — Luka Modrić, Real Madrid
2019 — Lionel Messi, Barcelona
2020 — Cancelado
2021 — Lionel Messi, Barcelona/Paris Saint-Germain
2022 — Karim Benzema, Real Madrid
2023 — Lionel Messi, Inter Miami
2024 — Rodri, Manchester City
2025 — Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain
2026 — Harry Kane, Bayern Múnich
Ganadoras del Balón de Oro femenino
2018 — Ada Hegerberg, Lyon
2019 — Megan Rapinoe, Reign
2020 — Cancelado
2021 — Alexia Putellas, Barcelona
2022 — Alexia Putellas, Barcelona
2023 — Aitana Bonmatí, Barcelona
2024 — Aitana Bonmatí, Barcelona
2025 — Aitana Bonmatí, Barcelona
2026 — Alexia Putellas, Barcelona
(Tomado de Cubadebate con información de agencias)
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