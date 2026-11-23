El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lideró la mañana de este lunes el inicio del Sexto Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, que en esta ocasión se extenderá por 15 días.

Será del 23 de noviembre al 5 de diciembre y está dirigido a reforzar las medidas que garantizan la estabilidad y seguridad ciudadana, a proteger el bienestar social y a corregir distorsiones en la economía en momentos tan complejos como los que vivimos, consecuencia de un bloqueo cada vez más recrudecido, el cerco energético y la amenaza de agresión imperial.

El programa de trabajo fue inaugurado con un intercambio por videoconferencia con las principales autoridades de cada territorio y en el que participaron los miembros del Buró Político, Manuel Marrero Cruz, primer ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, y el general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior, así como otros dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno, de las organizaciones de masas y de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Julio César García Rodríguez, miembro del Comité Central y jefe de la Oficina de Atención a los Órganos del Poder Popular, del Estado y del Sector Jurídico, explicó que el ejercicio está dirigido, a nivel nacional, provincial y municipal, por el Partido, el Gobierno y el Ministerio del Interior, y dará seguimiento, entre otros puntos, a los acuerdos derivados de los ejercicios anteriores.

Informó que entre las acciones se priorizará: el control de las medidas de protección de objetivos vitales, como el sistema eléctrico nacional y el abasto de agua; visitas sorpresivas a entidades de interés económico y social vinculadas directamente a la población, como las dedicadas a la producción y comercialización de alimentos; y el control de las políticas de precios y la disciplina fiscal, entre otras tareas.

El programa contempla, entre otras funciones, visitas e intercambios en las comunidades con personas desvinculadas del estudio o el trabajo y debates en barrios y entidades sobre el problema de las drogas. También se verificará el funcionamiento de las comisiones y grupos de atención a las políticas sociales.

El ejercicio incluye actividades dirigidas a promover y consolidar la labor de la militancia del Partido, los sindicatos y la Juventud en la prevención y enfrentamiento de estos fenómenos; contribuir al desarrollo del movimiento participativo Mi Barrio por la Patria en el frente Barrio Seguro; así como un amplio programa comunicacional.

Foto: Estudios Revolución

PREVENIR Y ENFRENTAR, LA MEJOR MANERA DE PROTEGER

El Jefe del Gobierno de la República, Manuel Marrero Cruz, subrayó la importancia de estos ejercicios y reconoció lo que aportan en materia de prevención y enfrentamiento. No obstante, acotó, estas acciones no pueden quedarse en los entrenamientos, sino que tenemos que lograr su sostenibilidad en el tiempo.

El Primer Ministro insistió en prestarle especial atención a la cuestión de los precios abusivos y especulativos, un problema que no se soluciona con topes, sino –dijo– que hay que enfrentarlo de manera directa con los actores económicos.

Hay que hablar con ellos, discutir, demostrarles cuándo se está ante este tipo de conducta, porque, ejemplificó Marrero Cruz, cuando usted ve los costos y gastos en que incurren y los precios que ponen, estos están duplicados y hasta triplicados.

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Marrero Cruz orientó dar igual prioridad en el ejercicio al enfrentamiento a la evasión fiscal; a las actitudes en los mercados de barrio, que, a pesar de los beneficios otorgados, mantienen precios iguales o incluso superiores a los del resto de los comercios; y a la no aceptación de las transferencias bancarias y el cobro de recargos del 20 y hasta el 30 por ciento sobre ellas.

Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido, subrayó la pertinencia de que el programa se desarrolle hoy desde las estructuras para tiempo de guerra activadas en tiempos de paz.

MÁS PARTICIPACIÓN Y CONTROL POPULAR

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ratificó la importancia del Sexto Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales en estos momentos.

Hizo un análisis del comportamiento de flagelos que afectan hoy a nuestra sociedad y del surgimiento de nuevos delitos, muchos de los cuales –denunció– son alentados por el enemigo para intentar desestabilizar y generar sensación de inseguridad.

El Jefe de Estado evaluó cómo el enfrentamiento a estos fenómenos también forma parte de las Transformaciones Económicas y Sociales, entre cuyos ejes están la justicia social y la atención a las vulnerabilidades.

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La lucha contra el delito, la corrupción, el consumo de drogas, las ilegalidades, las indisciplinas, es una política de Estado que exige integralidad e interdisciplinariedad, señaló Díaz-Canel en un análisis donde insistió en la importancia de la prevención social y comunitaria y de la participación y el control popular, que son –afirmó– una garantía para enfrentar estos males.