Felicita Raúl al Ejército Oriental, a 65 años de fundado

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, felicitó este martes a los combatientes del Ejército Oriental, en ocasión de conmemorarse, este 21 de abril, el aniversario 65 de la fundación de ese cuerpo armado, «ocurrida apenas dos días después de la gran victoria en las arenas de Playa Girón y en medio de la efervescencia revolucionaria que sentíamos todos luego de propinarle al imperio su primera derrota en América».

«Recuerdo de aquellas jornadas fundacionales la orden dada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien afirmaba que “Si salvamos Oriente, salvamos la Revolución!”, convencido de la importancia estratégica de esa región histórica y geográficamente crucial», escribió Raúl, en su carta de saludo.

Resaltó que, «a partir de entonces, se forjó el camino del denominado “Señor Ejército”, no solo por su poderío militar, sino por su historia combativa, por el siempre decidido enfrentamiento a las provocaciones y agresiones enemigas, y por su probada abnegación en las gloriosas misiones internacionalistas».

Subrayó, igualmente, «su aporte a nuestra concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo y su aplicación creadora, sobre todo en estos tiempos de constante amenaza a la patria socialista.

«Aún frescas, además, las imágenes de sus valientes tropas en las labores de salvamento y rescate, y luego en la recuperación tras los devastadores vientos del huracán Melissa, práctica que ha marcado toda su historia y por la que han recibido el agradecimiento de nuestro querido pueblo», añadió.

«En esta significativa ocasión, llegue también el sentido tributo y respeto a los caídos en el cumplimiento del deber. Que la honra diaria a nuestros héroes impulse la firme convicción de que el Ejército Oriental enfrentará con firmeza cualquier agresión enemiga, hasta alcanzar la victoria.

«En este nuevo aniversario, envío a sus fundadores y a todos los combatientes, mi felicitación por los resultados alcanzados», sentenció el General de Ejército en su misiva a los combatientes del Ejército Oriental, a quienes les envió, al concluir, «un fuerte abrazo».