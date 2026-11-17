Diversas actividades se desarrollan en Villa Clara este 17 de noviembre, Día Internacional del Estudiante, una fecha que rinde homenaje a los jóvenes checoslovacos que se enfrentaron al fascismo en 1939 y reconoce el papel de los estudiantes como protagonistas del presente y el futuro de la sociedad.

Con la alegría y el colorido que aportan niños, adolescentes y jóvenes, amaneció el Palacio de Pioneros José Luis Miranda, en Santa Clara, escenario principal de las celebraciones por la efeméride en Villa Clara.

Proyección de filmes para los más pequeños, actividades de orientación vocacional, venta de libros, propuestas culturales y deportivas, acciones de promoción de salud y comercialización de productos gastronómicos conformaron el programa de actividades, en el que participaron estudiantes de las enseñanzas primaria, media y superior.

Uno de los momentos especiales de la jornada fue el lanzamiento de la campaña «La talla es hacer», como parte de las acciones previas a los aniversarios 65 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y 66 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM).

En rueda de prensa, Laura Beatriz García Corcho, primera secretaria de la UJC en Villa Clara, dio a conocer el programa de actividades previsto desde este mes de noviembre hasta abril de 2027.

Donaciones de sangre, actividades productivas, recreativas, culturales y deportivas, acampadas, visitas a lugares históricos y el Bastión Estudiantil figuran entre las propuestas que buscan reafirmar el compromiso de las nuevas generaciones con la Patria.

Como ya es tradicional en cada celebración por el Día Internacional del Estudiante, el picake se convierte en un espacio de disfrute y esparcimiento, pero también de compromiso y reflexión.

Las actividades concluirán con un concierto a las 9:00 a. m., dedicado a adolescentes, jóvenes y a todos los pobladores villaclareños que deseen sumarse a esta celebración.