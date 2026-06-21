Falleció el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

Tomado de Cubadebate /

Con profundo dolor la dirección del Partido, del Estado y el Gobierno comunican a nuestro pueblo que, en horas de la mañana de este domingo 21 de junio, falleció el histórico Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Héroe de la República de Cuba y del Trabajo, quien atesora una brillante y extraordinaria hoja de servicios a la patria.

Asaltante al Cuartel Moncada, expedicionario del Granma, combatiente del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, segundo jefe de la Columna Invasora No. 8 Ciro Redondo y protagonista, junto al Che, en la Batalla de Santa Clara, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez es merecedor del respeto y la admiración del pueblo de Cuba por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria.

“¡Hasta la victoria siempre, Comandante!”: Díaz-Canel despide a Ramiro Valdés.

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó este domingo 21 de junio profundo dolor por la partida física del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, a quien recordó con respeto, cariño y gratitud por su apoyo, sus consejos, “su discreta colaboración y su ejemplar consagración al servicio de la Patria”.