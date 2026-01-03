En la Tribuna Antiimperialista, Cuba denuncia ataque directo a Venezuela

Hoy no solo en América Latina, sino en muchas otras partes del mundo, el amanecer se vistió de indignación: la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela no deja impasible a los justos. No se trata de otra cosa que un acto fascista, que busca saquear sus recursos naturales.

Por ello, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañado del pueblo habanero, asistió a un acto de condena, en rechazo a la agresión militar imperialista yanqui contra Venezuela.

Esta es una posición de respaldo a su legítimo presidente, Nicolás Maduro Moros, y a la primera combatiente Cilia Flores, de los que aún se desconoce el paradero.

Hasta la Tribuna Antimperialista llegaron, además, miembros del Buró Político del Partido, del Secretariado de Comité Central, del Gobierno, y de las organizaciones políticas y de masas.

(Noticia en Construcción)