Declaración de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba

Los escritores y artistas cubanos miembros de la Uneac, condenamos enérgicamente la agresión militar de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. Se reportan desde la madrugada de hoy bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país, lo que representa serias amenazas a la estabilidad de Nuestra América.

En las últimas semanas el gobierno estadounidense había incrementado el bloqueo marítimo y aéreo contra la nación caribeña, como parte de la “Operación Lanza del Sur”, diseñada con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Pero el verdadero objetivo fue revonocido públicamente por el presidente Donald Trump al señalar el interés imperial de apoderarse del petróleo y las tierras de Venezuela.

Estas acciones violentas contra el hermano pueblo venezolano violan flagrantemente el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Estados Unidos quiere imponer por la fuerza la Doctrina Monroe y socavar los postulados asumidos en la Proclama de América Latina y El Caribe como Zona de Paz, por los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

📍Convocamos a la intelectualidad mundial a denunciar la criminal agresión militar ordenada por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.

📍Instamos a que prevalezca el bienestar de nuestras naciones, desde el arte, la creación y la cultura de paz.

📍Sumémonos a la solidaridad con la patria de Simón Bolívar y unámonos en el reclamo al respeto de la vida de nuestros hermanos venezolanos, de la autodeterminación y la soberanía de nuestros pueblos.

La Habana, 3 de enero de 2026.