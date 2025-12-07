El pueblo quemadense rinde tributo a sus mártires

En ceremonia solemne el pueblo quemadense rememoró uno de los capítulos más gloriosos de la historia patria: el aniversario 36 de la Operación Tributo y el 128 de la Caída en combate del General Antonio Maceo Grajales y su ayudante Panchito Gómez Toro.

La compañía de ceremonia del Pre Universitario Urbano Evelio Daniel Villavicencio encabezó la peregrinación, y trabajadores de diferentes sectores se unieron a las máximas autoridades del Partido, el Gobierno y los familiares de los caídos, para rendir honores a los hijos del pueblo que en hermanas naciones escribieron páginas gloriosas de internacionalismo.

Hasta el panteón de los caídos por la defensa de la patria, llegó el pueblo en tributo a sus héroes y mártires y las flores no faltaron para evocar la virtud de los valerosos hijos del pueblo que dejaron pospuestos sus sueños para combatir por la independencia de otras naciones.

Al dirigirse a los presentes Yolisel Garmendia Lombera, primera secretaria del Partido en el municipio de Quemado de Güines, destacó la determinación y valores de los caídos en tan gloriosa gesta y llamó al pueblo quemadense a no claudicar ante los complejos desafíos del presente y ser consecuentes con el legado de los que son el altar más glorioso de la patria.