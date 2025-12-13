Venezuela no cederá a la presión de Estados Unidos, asegura Maduro

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, prometió que su país no cederá a la presión estadounidense, tras el anuncio del presidente Donald Trump de iniciar ataques terrestres contra el narcotráfico en la región.

«Nuestra rebeldía histórica, la profunda fusión de esa rebeldía que algunos en el mundo Todavía no entendemos por qué somos quienes somos y por qué su fórmula de mentiras, presiones, chantajes y amenazas no funciona con nosotros. No funciona y nunca funcionará», declaró Maduro durante un evento.

“Sabemos dónde estamos, tenemos una base sólida, y estamos construyendo el hermoso modelo de sociedad que nuestro pueblo merece. No es un solo hombre, es un país entero; es una república; tiene una gran historia. Imbéciles, estúpidos son quienes creen que es un solo hombre. No es un solo hombre, son millones de personas, el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela», agregó.

Sus comentarios coincidieron con el anuncio de Trump el viernes en la Casa Blanca de que las fuerzas estadounidenses comenzarían a realizar ataques terrestres contra el narcotráfico.

La escalada de la retórica se produce tras el robo descarado del petrolero Skipper por parte de Estados Unidos el miércoles 10 de diciembre frente a las costas de Venezuela, lo que marca la primera captura estadounidense de un cargamento de petróleo venezolano desde la imposición de sanciones en 2019.

La presencia militar estadounidense en el Caribe ha aumentado significativamente, ya que Trump ha mencionado repetidamente una posible intervención militar en Venezuela, acusando al país de enviar narcóticos a Estados Unidos, sin presentar una sola prueba. Venezuela ha negado las acusaciones.

En lo que va del año, se han producido más de 20 ataques militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico contra presuntos buques con narcotráfico, con el resultado de casi 90 muertes.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense defendió como un “éxito” las embestidas en la región con las que desde el pasado septiembre EEUU asesina personas en el Caribe.

“Ahora estamos empezando por tierra, y por tierra es mucho más fácil. Eso va a empezar a suceder”, dijo.

“Estamos eliminando drogas a niveles nunca antes vistos. Hemos eliminado el 96 % de las drogas que llegan por mar y nadie sabe quiénes son el 4 % restante. No me gustaría ser parte del 4 % (…) Con cada uno de esos barcos que ves derribados, salvamos 25 000 vidas estadounidenses. Pero hemos eliminado el 96 % de las drogas que llegan por mar. Y ahora estamos empezando por tierra, y por tierra es mucho más fácil. Eso va a empezar a suceder. Y no vamos a permitir que haya gente destruyendo a nuestra juventud, destruyendo nuestras familias”, declaró Trump, en un mensaje confuso y lleno de retórica en el que, nuevamente, no presenta pruebas.

Si bien Trump ha demostrado ser un presidente impredecible, sus palabras elevan las preocupaciones en la región después de que esta semana señalara que podría extender las acciones militares a Colombia y México, mientras justifica lo que asegura es una lucha contra el narcotráfico, con un despliegue naval inédito en aguas de la región caribeña que hoy concentra el 22 por ciento de sus fuerzas en este sentido, según indicó recientemente el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.