Alex Enrique, un niño especial que se convirtió en el motor propulsor de su familia

Todos podemos coincidir que, en la situación actual del país, criar a un niño especial se convierte en un gran desafío. Alex Enrique Rojas Rodríguez, ha vivido 18 años bajo estas condiciones, sin embargo, el apoyo y amor de quienes lo rodean le han facilitado una vida con las menores dificultades posibles.

La madre, Maray Rodriguez García (Mara) nos explica que, aunque haya sido difícil, no ha recorrido este camino sola, sino que siempre contó con la ayuda de la maestra y los rehabilitadores de Alex que, si bien han sido varios a lo largo de los años, Alex siempre ha tenido una relación de respeto y empatía con ellos.

Teresa Mérida Noda Jiménez, la maestra de Alex, quien lo acompaña desde que entró en la edad escolar, nos cuenta su historia revelando que ya estaba retirada de la enseñanza cuando le propusieron atenderlo y ella aceptó hacerlo al menos por un año. Y por el cariño sincero de Alex, fue tan grande la motivación que hoy, 17 años después, aún continúa a su lado.

Afirma que Alex ha mejorado sus habilidades sociales y educativas como conocimientos elementales básicos: leer, escribir, conoce los números y lo más importante es que no se amedrenta ante la idea de comunicarse con otras personas.

De otros progresos nos habla su rehabilitadora, Arletys Acosta Turiño, que lleva con él desde hace siete años. Atestigua que se ha enfocado sobre todo en su independencia: hoy en día Alex puede caminar y girarse sin perder el equilibrio y sin ayuda de terceras personas; se pone de pie solo y no se sienta a la hora de hacer cuclillas como ejercicio. Nos cuenta que el mayor avance que logró fue que no dependiera del teléfono para hacer las terapias, algo que podemos imaginarnos ya que el celular se convirtió en un escudo para los adolescentes y jóvenes hoy en día, sin embargo, esto resulta un problema para el desarrollo de los niños con las características de Alex.

Acosta Turiño destaca, a su vez, que las sesiones con Alex no son solo «mejorar su movilidad», sino que lo convierte en un espacio de esparcimiento, donde él conversa y se divierte con ella, en medio de una empatía que da fe del amor que sienten el uno por el otro.

Por su parte, la madre de Alex y el padre, Yusvany Rojas Pérez, ante las crecientes necesidades de alimentación del niño y la adquisición de insumos médicos de difícil acceso imprescindibles para su condición de vida, se motivaron a desarrollar un proyecto familiar, «Mara bella», que además de consolidar la economía del hogar, sirve para propiciar una mejor calidad de vida y socialización del pequeño Alex, que interactúa con los trabajadores como una gran familia.