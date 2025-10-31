Díaz-Canel en Santiago: “Nos sentimos muy orgullosos de nuestro pueblo”

Beatriz Johnson Urrutia, presidenta del Consejo de Defensa Provincial de Santiago de Cuba, es otra de esas cubanas fuertes y valientes que inspiran admiración. Este jueves en la tarde ella dio la bienvenida a la dirección del país desde el municipio de Contramaestre.

Al pie del Hospital Orlando Pantoja Tamayo, la dirigente describió la situación del territorio, las huellas que el huracán dejó en Guamá, lugar por donde el ojo de Melissa entró a territorio oriental.

Luego de hablar sobre daños en infraestructuras de viviendas, de almacenes y panaderías, sobre agricultura arrasada e inundaciones, el hospital fue el siguiente tema de conversación: este sufrió daños parciales. Pero se sabe, también, que en medio de una madrugada de ráfagas se reorganizaron los servicios, y que fueron preservados los equipos médicos y los pacientes. Asombra, por ejemplo, el nacimiento de once niñas y niños en medio del huracán. Sobre el dato, Díaz-Canel Bermúdez señaló que esa era la vida imponiéndose a pesar de todo y contra toda adversidad.

“La gente… compungida pero optimista, con confianza. Es lo que usted dice: estamos vivos, y siempre que hay vida hay esperanza”, expresó Beatriz Johnson al Jefe de Estado, quien valoró que «se actuó muy bien por parte de los municipios y las provincias, y que también las gentes cooperaron».

Palabras en Contramaestre

En otro encuentro con la población, en el municipio santiaguero de Contramaestre, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba quiso, “primero, reconocer la manera en que actuó el pueblo, con unidad, con responsabilidad y sobre todo con mucha disciplina, atendiendo a todo el nivel de organización, de preparación, y de actividades de acciones y medidas que fueron orientando el Comité de Defensa Municipal y el Comité de Defensa Provincial”.

“Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el resultado que hemos tenido”. Díaz-Canel recordó que la zona oriental de la Isla fue impactada por un evento muy complejo como este, “en medio de la situación que estamos viviendo”; habló sobre las inundaciones “que ustedes nunca habían vivido en la historia del territorio, y sin embargo no hemos tenido que lamentar pérdidas humanas”.

“Estamos vivos, y como estamos vivos, vamos a seguir combatiendo. Y ahora en la etapa de recuperación, con esa misma unidad, vamos a estar trabajando para superar todas las afectaciones que hemos tenido del ciclón”.

El Jefe de Estado afirmó que “se está trabajando en todas las cosas necesarias, y que habrá apoyo desde el país”. Hizo referencia “a un grupo de países y de organizaciones internacionales, sobre todo del sistema de Naciones Unidas, que están haciendo donaciones para apoyar al país en la solución, en el enfrentamiento a estas situaciones”.

Igualmente, no pasó por alto dos victorias: la del pueblo cubano frente al bloqueo imperial —que es una victoria por la vida del país, que es una victoria de la Revolución por su dignidad, en Naciones Unidas—; y la victoria por la vida en el enfrentamiento a Melissa.

“Una vez más nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestro pueblo”, dijo el Presidente del Consejo de Defensa Nacional mientras se alistaba para seguir rumbo al municipio de Palma Soriano en la heroica provincia de Santiago de Cuba.