Díaz-Canel asiste a clausura de Congreso que impulsa el desarrollo

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República asiste hoy a la clausura del Congreso Internacional de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo (CE-GESTA 2026), que durante tres días acogió a unos 800 delegados nacionales y extranjeros de 17 países, en la modalidad presencial y virtual.

Acompañan al Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro de la República, representantes de organizaciones de las Naciones Unidas en Cuba, Walter Baluja y Juan Carlos García Granda, ministros de Educación Superior y Turismo, respectivamente, entre otras personalidades de la academia y el gobierno.

El evento, que tiene lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana celebró este jueves el panel Vigencia del pensamiento de Fidel en el mundo actual, en el cual se rindió homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, en el año del Centenario de su natalicio.

Los reconocidos intelectuales Ignacio Ramonet y Abel Prieto Jiménez expusieron, en comparecencia virtual, sus experiencias en torno a la comunicación y a la cultura, temáticas a las que el Comandante Jefe prestó atención y tiempo.

Prieto Jiménez destacó que en un mundo en el cual millones de personas son manipuladas por la guerra cognitiva que impone la ultraderecha y el fascismo, el pensamiento de Fidel adquiere total vigencia y recordó las Palabras a los intelectuales, hace 65 años.

El Congreso, que incluyó también talleres y conferencias centró la mirada, desde una perspectiva científica, en las transformaciones económicas y sociales aprobadas por el Gobierno de Cuba.

(Tomado de ACN)