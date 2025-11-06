Desde la Presidencia: Consejo de Defensa Nacional actualiza sobre recuperación en Cuba tras paso de Melissa

El Consejo de Defensa Nacional se vuelve a reunir para evaluar la marcha de la recuperación en las provincias orientales más afectadas por el huracán Melissa, con trasmisión en vivo desde el espacio “Desde la Presidencia”.

En el habitual formato de la Mesa Redonda y con apoyo por videoconferencia, el programa está encabezado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente del Consejo de Defensa Nacional, junto a otros integrantes de la dirección de ese órgano a nivel nacional y provincial.