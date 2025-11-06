Premio «Memoria Viva» 2025 para cultores del arte popular en Villa Clara

✍🏻 Leonor Esther Martínez/CMHW

El Premio Nacional de Radio José Gabriel Ramírez Cal, mereció el Premio «Memoria Viva» 2025, que otorga el Instituto Cubano de Investigación Cultural «Juan Marinello».

El expediente, a cargo de Alejandro Batista López, llevó por título «Ramírez Cal: la dulce voz de Santa Teresa; parrandero mayor de Los Chivos».

En total, Villa Clara recibió 11 premios en esta edición, a propuestas fundamentadas desde la Casa de investigaciones «Samuel Feijóo».

Resultaron laureados Eulogio Rodríguez Pérez: «el prodigio espiritual de sus manos»; Mireya de la Rosa Acosta, «parrandera mayor de La Loma», en Buenavista; Oscar Wenceslao González, «el vestuarista de las manos satinadas» y La familia Triana Álvarez, «90 años de sangre sapo en las parrandas de San José», Camajuaní.

Asimismo merecieron el Premio «Memoria Viva» Las parrandas de Calabazar de Sagua; Arturo Lara Cárdenas, «el Sinsonte del Perucho: pasión por la tradición»; Luis Francisco Cabrera, «el poeta de La Villa del Undoso»; Pastor Alba Díaz, «acentuando las labores del tiempo»; la familia Cabrera Reyes, «carrocería del Barrio Santa Teresa», en Camajuaní; y la familia Martínez Rodríguez, «artífice del arte popular en el barrio camajuanense Santa Teresa».

Entre los investigadores resalta la labor de Alejandro Batista López, con un gran número de expedientes argumentados y aprobados entre los Premios «Memoria Viva» 2025.

Según información del Instituto, de acuerdo con las dificultades logísticas y de transporte, la entrega de los Premios se realizará próximamente en el lugar de residencia de los laureados.