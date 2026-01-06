Desde Encrucijada,la solidaridad con Venezuela

Encrucijada, junto a Cuba, apoya al pueblo venezolano víctima de agresiones por parte de los Estados Unidos de América

En la mayoría de los centros de trabajo y de estudio de Encrucijada se realizan actos de apoyo al pueblo de Venezuela, conjuntamente con la condena al secuestro y prisión de su Presidente.

Los trabajadores y estudiantes también condenaron la agresión y el bombardeo a varias ciudades del país. Esta actitud se une al pronunciamiento de diferentes organizaciones sobre la violencia y la soberanía de América Latina.

Voces de directivos, obreros y estudiantes exigieron la liberación del presidente Nicolás Maduro y el respeto a la entereza de Venezuela y la seguridad a otros países de la región, que hoy están siendo amenazados de sufrir el mismo destino que la República Bolivariana, señalada de perder su soberanía y que las mayores reservas de petróleo del mundo pasen a ser propiedad de los agresores.