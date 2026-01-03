Apoyo internacional a Venezuela y condena a la agresión del gobierno de EE. UU.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció los bombardeos perpetrados por Estados Unidos contra Caracas, y llamó a la ONU a detener la agresión en curso.

«Alerta a todo el mundo: han atacado a Venezuela», escribió el mandatario en X, al tiempo que hizo un llamado urgente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) para convocar una reunión extraordinaria.

Asimismo instó a «establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela».

En otro mensaje en X, Petro destacó que, tras el Consejo de Seguridad Nacional, Colombia despliega la fuerza pública en la frontera: «se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados».

Añadió que la embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela.

«Como miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas buscamos convocar el Consejo. El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina. Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas», enfatizó.

Invitó al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. «Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta».

En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a VenezuelaBombardean con misiles.Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato.

Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní denunció por medio de un comunicado que la agresión constituye «una clara violación» de los principios fundamentales de la Carta de la ONU y las normas esenciales del derecho internacional, según reportó RT.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales también repudió el ataque. «Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía», escribió en la misma red social, y ratificó su solidaridad con el pueblo venezolano.

De igual modo la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) repudió la agresión militar perpetrada por Estados Unidos contra Venezuela.

A través de un comunicado, la alianza señaló que se trata de un «acto criminal de guerra, en violación directa de la Carta de las Naciones Unidas, que amenaza la paz, la soberanía y la estabilidad de toda América Latina y el Caribe». Asimismo el documento reitera que el objetivo principal de tal acción tiene un objetivo claro el de saquear «los recursos estratégicos de Venezuela, en particular el petróleo y el oro, mediante una política colonial de intervención militar y cambio de régimen».

«El imperialismo estadounidense vuelve a recurrir a la guerra para imponer sus intereses, desconociendo la autodeterminación de los pueblos y la historia de resistencia de un país que jamás se ha rendido a la dominación extranjera.

«Por la paz, por la soberanía de los pueblos y contra la guerra imperialista en Nuestra América ¡Fuera yanquis de Venezuela! ¡Fuera el imperialismo de los Estados Unidos de América Latina y el Caribe!», concluyó.

Estados Unidos ha atacado la soberanía del pueblo venezolano.«El Gobierno Venezolano llama a todas las fuerzas políticas y sociales del país a activar todos los planes de movilización»Nuestro completo repudio ante el ataque y nuestras más sincera solidaridad con Venezuela,

Asimismo la Cancillería de Rusia condenó esta madrugada la agresión armada de EE.UU. contra Venezuela. En una Declaración oficial, afirmó que «esto provoca una profunda preocupación» y señaló que «los pretextos que se aducen para justificar tales acciones son infundados».

«La animosidad ideológica se ha impuesto sobre el pragmatismo de negocio, la disposición a construir relaciones de confianza y previsibilidad», añade el texto emitido desde Moscú.

Ante esta grave situación, exhortó a evitar una mayor escalada y prepararse para encontrar una solución mediante el diálogo, y expresó la disposición de Rusia para apoyar en este sentido.

«América Latina debe seguir siendo una zona de paz, como se proclamó a sí misma en 2014. Y a Venezuela se le debe garantizar el derecho a determinar su propio destino sin ninguna injerencia destructiva, y mucho menos una injerencia militar desde el exterior», expresa además la Declaración.

Por otra parte, respaldó la Declaración de las autoridades venezolanas y los líderes de los países de América Latina sobre la convocatoria urgente de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Respecto a la situación de la Embajada de Rusia en Caracas, informó que continúa funcionando con normalidad, y en contacto constante con las autoridades venezolanas y con los ciudadanos rusos que se encuentran en el territorio de Venezuela.